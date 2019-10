Tusk: Teoreticky je možná dohoda o brexite, v hre je aj krízový summit

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk v stredu uviedol, že v súvislosti s novou dohodou o brexite bymalo byť všetko jasné už v nasledujúcich hodinách. Zároveň sa v Bruseli hovorí o 27. októbri ako o termíne pre mimoriadny summit EÚ, ktorého hlavnou pracovnou agendou bude odchod Spojeného kráľovstva z Únie.Tusk vyjadril svoje presvedčenie o možnej dohode s Londýnom počas rozhovoru s poľskými médiami TVN24 a Polsat News vo svojej rodnej krajine. Podľa tlačovej agentúry PAP uviedol, že, a dodal, že rokovania pokračujú po úsilí, ktoré v utorok a v noci z utorka na stredu prejavili oba vyjednávacie tímy.opísal situáciu Tusk.Počas vyjednávaní, ktoré pokračovali počas noci, však vyjednávači Európskej únie a Spojeného kráľovstva nedokázali dosiahnuť zásadný prelom ohľadom novej dohody o brexite a pri hľadaní kompromisu pokračovali aj v stredu.Kompromis je očakávaný aj vzhľadom na dvojdňový summit EÚ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok a piatok v Bruseli. Viaceré diplomatické zdroje naznačili, že pokračujúce rokovania o brexite poznačili aj scenár summitu, ktorý sa zrejme bude meniť za pochodu, a zatiaľ nie je jasné, kedy budú hovoriť lídri o tejto otázke.Zároveň diplomati naznačili, že čoraz častejšie sa hovorí o možnosti zvolať krízový summit na nedeľu 27. októbra, teda štyri dni pred plánovaným odchodom Británie z EÚ. Už aj preto, že ak sa aj podarí pred štvrtkovým summitomdospieť k nejakej dohode, príslušný právny rámec bude iba v "hrubých obrysoch" a zrejme len v angličtine. Do krízového summitu koncom októbra by mohli byť "dotiahnuté" technické detaily pozmenenej dohody, ktorú by následne museli odobriť premiéri a prezidenti členských krajín, rovnako ako aj Európsky parlament a britský parlament.