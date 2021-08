Súd rozhodol o väzbe pre štyri osoby zo zločineckej skupiny, Peter Petrov nepodal sťažnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) rozhodol o vzatí do väzby štyroch osôb. Tie sú obvinené zo zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková Medzi obvinenými, ktorí boli vzatí do väzby, bol aj kajúcnik Peter Petrov prezývaný Tiger. Ten je známy z viacerých prípadov pod dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry.Dôvodom väzby u všetkých obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba. U obvineného Petra Petrova bol konštatovaný aj dôvod útekovej väzby. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, nakoľko traja obvinení podali proti nemu sťažnosť. Sťažnosť zároveň podal aj prokurátor proti neakceptovaniu preventívnej väzby. O sťažnostiach rozhodne Najvyšší súd SR. Obvinený Petrov sa práva podať sťažnosť vzdal.Obvinenie všetkých štyroch osôb má súvisieť so zločineckou skupinou, ktorá v minulosti pôsobila na Ministerstve vnútra SR . Tá údajne zapájala svoje firmy a biele kone do projektov Ministerstva vnútra SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Následne umelo navyšovala ceny projektov o fiktívne tovary a služby na nereálne vysoké čiastky. Nafúknuté sumy mala následne odčerpávať zo systému cez svoje firmy. Takýmto spôsobom mala celkovo z projektov odčerpať sumu 17 miliónov eur.