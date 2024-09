Súd schválil novú dohodu o vine a treste pre bývalého policajného funkcionára Paksiho

Rozhodnutie je právoplatné

Rozsudok





Norberta Paksiho zadržala



Norberta Paksiho zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v októbri 2020 spoločne s vtedajším špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom . Jeho advokát následne informoval, že sa k trestnej činnosti priznal a chce spolupracovať s políciou. Odsúdený pôsobil ako zástupca riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností.

17.9.2024 (SITA.sk) - Novú dohodu o vine a treste v utorok schválil sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici medzi prokurátorom a obvineným bývalým policajným funkcionárom Norbertom Paksim . Súd dohodu potvrdil rozsudkom, v ktorom ho uznal za vinného na základe právoplatného rozsudku ŠTS z 5. mája 2021 pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné.Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková , súd mu uložil úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky, sedem mesiacov a sedem dní so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Súd obvinenému uložil aj peňažný trest vo výške 50-tisíc eur, a pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený uložil obvinenému aj náhradný trest odňatia slobody vo výmere šesť mesiacov. Rozhodnutie súdu je právoplatné.Paksi požiadal o obnovu konania v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR , podľa ktorého povinnosť súdov ukladať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov. Súd mu obnovu konania schválil v apríli. V dnešnom právoplatnom rozhodnutí mu súd znížil trest odňatia slobody aj trest prepadnutia majetku.Samosudca Špecializovaného trestného súdu ešte v máji 2021 schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry a bývalým policajným funkcionárom Norbertom Paksim. Súd uznal obvineného za vinného z činnosti pre zločineckú skupinu, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažného pokračovacieho zločinu prijímania úplatku.Odsúdil ho na trest odňatia slobody vo výmere päť rokov v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia a s ochranným dohľadom na dva roky. Súčasťou rozsudku bolo aj prepadnutie Paksiho majetku v prospech štátu. Podľa prokurátora bola výška úplatkov prijatých odsúdeným ustálená na hodnote 380-tisíc eur.