Nebudeme rešpektovať falošných politikov, na dotácie pre Šimečkovcov by si mal podľa Fica posvietiť Najvyšší kontrolný úrad

17.9.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Smer-SD ) sa poďakoval koaličným poslancom za to, že v utorok hlasovali za odvolanie opozičného lídra Michala Šimečku Progresívne Slovensko ) z postu podpredsedu Národnej rady SR . Rozhodnutie pléna považuje za správne."Je to aj jasný odkaz, že nebudeme rešpektovať falošných politikov, falošných ľudí, ktorí majú plno rečí o demokracii a právnom štáte, ale pritom doma vo vlastnej kuchyni sa správajú nedemokraticky a proti právnemu štátu aj idú," povedal Fico na tlačovej besede. Ako ďalej dodal, kauzu Šimečka chcú ešte dotiahnuť prostredníctvom kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) "Budeme žiadať NKÚ, aby prišiel na rezort ministerstva spravodlivosti , ale aj na ministerstvo kultúry , aby sa pozrel na to, či nešlo o podvod zo strany rodiny pána Šimečku a o obohacovanie sa týchto ľudí. Pretože to, čo predviedli s projektmi, kde si potom sami sebe naúčtovali rôzne odmeny, je typický príklad príživníctva," uviedol premiér.Zdôraznil, že koalícia rešpektuje právo opozície na obsadenie postu podpredsedu Národnej rady SR "Nech si opozícia navrhne kandidáta, bude zvolený. Tento post nebudeme obsadzovať a je na opozícii, či k takémuto návrhu pristúpi, alebo nepristúpi," uzavrel Fico.