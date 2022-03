Súd uložil podnikateľovi Poláčekovi z kauzy Mýtnik peňažný trest, musí zaplatiť 50-tisíc eur

Rozhodnutie je právoplatné

Náhradný trest odňatia slobody

Obžalovali šesť osôb

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Peňažný trest 50 000 eur uložila v stredu samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku podnikateľovi Štefanovi Poláčekovi stíhanému pre trestný čin podplácania.Stalo sa tak v rámci schválenia dohody o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným v kauze Mýtnik.Pokiaľ by Poláček sumu nezaplatil, súd určil náhradný trest jeden rok väzenia. Stredajšie rozhodnutie samosudkyne je právoplatné, keďže súčasťou dohody je záväzok obvineného, že sa proti verdiktu neodvolá.Podľa prokuratúry poskytol Poláček v roku 2016 predstaviteľovi finančnej správy M. F. úplatok vo výške 100 000 eur. Za to s ním ako vlastníkom administratívnej budovy mala byť podpísaná zmluva, ktorou by prenajímal priestory pre prešovské pobočky daňového a colného úradu po dobu 10 rokov.Samosudca ŠTS už začiatkom februára schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a obvineným Pavlom Boškom . Súd tak uznal bývalého príslušníka finančnej správy obvineného v kauze Mýtnik za vinného zo zločinu prijímania úplatku a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu vo výmere troch rokov.Súd takisto obvinenému uložil peňažný trest vo výške štyritisíc eur. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, určil sudca náhradný trest odňatia slobody vo výmere šesť mesiacov.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v kauze Mýtnik týkajúcej sa korupcie na finančnej správe v polovici februára obžalobu na šesť osôb pre päť skutkov. Konkrétnej obžalobe čelia podnikateľ Jozef B. , Jozef B. ml., bývalý príslušník finančnej správy Milan G., právnik Martin B., podnikateľ Miroslav S. a bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K.Čo sa týka skutkov, v jednom prípade ide o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a machináciu pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom skutku ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti a v zostávajúcich troch skutkov ide o zločin prijímania úplatku.