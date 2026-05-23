 Sobota 23.5.2026
 Meniny má Želmíra
23. mája 2026

Súd uznal Boeing za nevinného v žalobe o uzemnenie lietadiel 737 MAX


Tento prípad je prvým súdnym sporom týkajúcim sa lietadiel 737 MAX, ktorý sa dostal pred súd a týka sa leteckej spoločnosti. Americká porota rozhodla, že letecký gigant



23.5.2026 (SITA.sk) - Tento prípad je prvým súdnym sporom týkajúcim sa lietadiel 737 MAX, ktorý sa dostal pred súd a týka sa leteckej spoločnosti.


Americká porota rozhodla, že letecký gigant Boeing nie je zodpovedný za stratu príjmov v súdnom spore týkajúcom sa jeho lietadiel 737 MAX. Tieto lietadlá boli uzemnené na 20 mesiacov po dvoch smrteľných nehodách v rokoch 2018 a 2019.

Poľská letecká spoločnosť LOT obvinila Boeing z podvodu a žiadala odškodné vo výške 250 miliónov dolárov za stratu príjmov v dôsledku údajného „úmyselného a nedbanlivého klamstva a opomenutia týkajúceho sa lietadiel 737 MAX“, uvádza sa v pôvodnej žalobe. Porota na federálnom súde v Seattli však podľa súdnych dokumentov, ktoré preskúmala AFP, rozhodla, že tieto obvinenia nie sú opodstatnené.

„Sme potešení rozhodnutím poroty v náš prospech,“ uviedol hovorca Boeingu v stanovisku pre AFP.

Spor vznikol na základe tvrdení LOT, že Boeing by mal spoločnosti kompenzovať stratu podnikania spôsobenú dlhodobým uzemnením lietadiel 737 MAX po nehodách Lion Air v roku 2018 a Ethiopian Airlines v roku 2019, ktoré si vyžiadali spolu 346 obetí. Po nehodách Boeing priznal, že chybný stabilizačný systém MCAS prispel k tragédiám. Tento prípad je prvým súdnym sporom týkajúcim sa lietadiel 737 MAX, ktorý sa dostal pred súd a týka sa leteckej spoločnosti.


