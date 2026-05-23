|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Želmíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. mája 2026
Súd uznal Boeing za nevinného v žalobe o uzemnenie lietadiel 737 MAX
Tento prípad je prvým súdnym sporom týkajúcim sa lietadiel 737 MAX, ktorý sa dostal pred súd a týka sa leteckej spoločnosti. Americká porota rozhodla, že letecký gigant
Zdieľať
23.5.2026 (SITA.sk) - Tento prípad je prvým súdnym sporom týkajúcim sa lietadiel 737 MAX, ktorý sa dostal pred súd a týka sa leteckej spoločnosti.
Americká porota rozhodla, že letecký gigant Boeing nie je zodpovedný za stratu príjmov v súdnom spore týkajúcom sa jeho lietadiel 737 MAX. Tieto lietadlá boli uzemnené na 20 mesiacov po dvoch smrteľných nehodách v rokoch 2018 a 2019.
Poľská letecká spoločnosť LOT obvinila Boeing z podvodu a žiadala odškodné vo výške 250 miliónov dolárov za stratu príjmov v dôsledku údajného „úmyselného a nedbanlivého klamstva a opomenutia týkajúceho sa lietadiel 737 MAX“, uvádza sa v pôvodnej žalobe. Porota na federálnom súde v Seattli však podľa súdnych dokumentov, ktoré preskúmala AFP, rozhodla, že tieto obvinenia nie sú opodstatnené.
„Sme potešení rozhodnutím poroty v náš prospech,“ uviedol hovorca Boeingu v stanovisku pre AFP.
Spor vznikol na základe tvrdení LOT, že Boeing by mal spoločnosti kompenzovať stratu podnikania spôsobenú dlhodobým uzemnením lietadiel 737 MAX po nehodách Lion Air v roku 2018 a Ethiopian Airlines v roku 2019, ktoré si vyžiadali spolu 346 obetí. Po nehodách Boeing priznal, že chybný stabilizačný systém MCAS prispel k tragédiám. Tento prípad je prvým súdnym sporom týkajúcim sa lietadiel 737 MAX, ktorý sa dostal pred súd a týka sa leteckej spoločnosti.
Zdroj: SITA.sk - Súd uznal Boeing za nevinného v žalobe o uzemnenie lietadiel 737 MAX © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká porota rozhodla, že letecký gigant Boeing nie je zodpovedný za stratu príjmov v súdnom spore týkajúcom sa jeho lietadiel 737 MAX. Tieto lietadlá boli uzemnené na 20 mesiacov po dvoch smrteľných nehodách v rokoch 2018 a 2019.
Poľská letecká spoločnosť LOT obvinila Boeing z podvodu a žiadala odškodné vo výške 250 miliónov dolárov za stratu príjmov v dôsledku údajného „úmyselného a nedbanlivého klamstva a opomenutia týkajúceho sa lietadiel 737 MAX“, uvádza sa v pôvodnej žalobe. Porota na federálnom súde v Seattli však podľa súdnych dokumentov, ktoré preskúmala AFP, rozhodla, že tieto obvinenia nie sú opodstatnené.
„Sme potešení rozhodnutím poroty v náš prospech,“ uviedol hovorca Boeingu v stanovisku pre AFP.
Spor vznikol na základe tvrdení LOT, že Boeing by mal spoločnosti kompenzovať stratu podnikania spôsobenú dlhodobým uzemnením lietadiel 737 MAX po nehodách Lion Air v roku 2018 a Ethiopian Airlines v roku 2019, ktoré si vyžiadali spolu 346 obetí. Po nehodách Boeing priznal, že chybný stabilizačný systém MCAS prispel k tragédiám. Tento prípad je prvým súdnym sporom týkajúcim sa lietadiel 737 MAX, ktorý sa dostal pred súd a týka sa leteckej spoločnosti.
Zdroj: SITA.sk - Súd uznal Boeing za nevinného v žalobe o uzemnenie lietadiel 737 MAX © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelenskyj trvá na plnohodnotnom členstve Ukrajiny v Európskej únii, Kyjev odmieta status „pridruženého člena“
Zelenskyj trvá na plnohodnotnom členstve Ukrajiny v Európskej únii, Kyjev odmieta status „pridruženého člena“
<< predchádzajúci článok
Ficova zahraničná politika je dvojtvárna, europoslanci Smeru sú podľa Uhríka bez vplyvu – VIDEO
Ficova zahraničná politika je dvojtvárna, europoslanci Smeru sú podľa Uhríka bez vplyvu – VIDEO