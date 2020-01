Súd v kauze Kuciak je historicky dôležitý a plnú zodpovednosť za vraždu nesie Smer-SD, tvrdí Za ľudí

Páchatelia musia byť potrestaní

Symbol zla a mafiánskych praktík



Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Jána Kuciaka a jeho partnerku zastrelili vo februári 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s Marianom K.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v tomto prípade obžalobu na Tomáša Sz., Miroslava M., Alenu Zs. a tiež Mariana K. Všetci menovaní sú stíhaní väzobne, u Mariana K. je však dôvodom kauza údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur.



Obžaloba v tomto prípade bola podaná pre šesť skutkov, z toho dve úkladné vraždy. Jedna sa týka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, druhá podnikateľa Petra Molnára z Kolárova z roku 2016 (v tomto prípade sa obžaloba týka iba Miroslava M. a Tomáša Sz.). V prípade uznania viny hrozí obvineným trest 25 rokov alebo doživotie.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Plnú zodpovednosť za vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nesie Robert Fico a jeho strana Smer-SD . Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Za ľudí a exprezident Andrej Kiska Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) zdôraznila, že páchatelia a organizátori tohto činu musia byť primerane potrestaní. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie vo veci vrážd novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, podnikateľa Petra Molnára a ďalších skutkov.„Dnešný súdny proces je jeden z najdôležitejších v novodobej histórii Slovenska. Očakávame prísny trest pre všetkých, keďže takýto ohavný čin na Slovensku nemá obdobu,“ uviedol na tlačovej konferencii podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga Zopakoval, že plnú zodpovednosť za túto vraždu nesie Robert Fico a strana Smer-SD, keďže oni dovolili Marianovi K. , aby mal krytie na najvyšších miestach.„Bola to chladnokrvne objednaná vražda novinára, ktorý poukazoval na kauzy Mariana K. a strany Smer. Akokoľvek zle sa mu počúvajú tieto reči, budeme to opakovať, lebo boli zavraždení nevinní mladí ľudia,“ vyhlásil Šeliga.Opozičná SaS verí, že páchatelia a organizátori tohto beštiálneho činu budú primerane potrestaní. „Naša krajina dnes stojí na križovatke, či sa vyberie cestou spravodlivosti alebo prehlbovania nedôvery voči justícii a demokratickým inštitúciám. Veríme, že proces bude spravodlivý a dá Slovensku nádej na nový začiatok budovania slušnej spoločnosti. Pritom treba myslieť na to, že Marian K. je len symbolom zla a mafiánskych praktík a života vládnych špičiek na Slovensku,“ priblížil predseda SaS Richard Sulík v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslala hovorkyňa strany Katarína Svrčeková Súdny proces s obžalovanými z vraždy novinára sa môže podľa liberálov stať symbolickým predelom, po ktorom začne Slovensko znovu fungovať ako demokratická krajina.Podľa politickej strany Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera vyplávalo počas týchto dvoch rokov na povrch neskutočné množstvo špinavostí.„Prepojenia ľudí podieľajúcich sa na tomto otrasnom čine na najvyššie špičky politického spektra sú neakceptovateľné. Radi by sme ocenili prácu všetkých zainteresovaných policajtov, vyšetrovateľov a celého vyšetrovacieho tímu,“ napísala strana na sociálnej sieti.Veria, že spravodlivé tresty neminú nielen priamych aktérov tohto procesu, ale aj tých, ktorí sa dlhé roky mlčiac prizerali a bez akejkoľvek aktivity tolerovali nelegálne správanie vyvolených.