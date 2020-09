Súd v kauze prípravy vraždy Volzovej: Pojednávanie bolo bez Ruska, ale vypovedal Kočner

Volzová sa snažila televíziu ovládnuť

. Ten opisoval deň, keď sa mal Rusko stretnúť so stíhaným Mikulášom Černákom v Banskej Bystrici. Podľa Surového bolo v ten deň v kancelárii zhruba dva až päť ľudí. Ako vypovedal, stretnutie mal dohodnúť Kaštan.

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Obžalovaný Pavol Rusko sa nezúčastnil na utorkovom hlavnom pojednávaní v kauze prípravy vraždy podnikateľky Sylvie Klaus Volzovej. Na pojednávanie Okresného súd Bratislava II tiež neprišli ani ďalší obžalovaní a odsúdení príslušníci podsvetia Miloš Kaštan Róbert Lališ , známy pod prezývkou Kýbel.Z obžalovaných sa na pojednávanie dostavil len Mikuláš Černák . Senát okresného súdu v utorok 29. septembra vypočúval svedkov kauzy, medzi ktorými bol aj Marian Kočner , ktorý je spolu s Ruskom neprávoplatne odsúdený v kauze zmeniek televízie Markíza na 19 rokov väzenia.Kočner pred senátom súdu uviedol, že z obžalovaných pozná len Ruska a s Lališom sa videl len dvakrát. S poškodenou Volzovou sa údajne zoznámil, až keď žiadal o vymoženie pohľadávky voči televízii Markíza.Volzová bola, ako uviedol, v tomto smere nápomocná a prejavila záujem televíziu riadiť. Preto ju aj vymenovali na post generálnej riaditeľky televízie. „Ona sa dlhodobo snažila nejakým spôsobom o ovládnutie Markízy alebo vylepšenie svojej pozície,“ povedal Kočner. Volzová sa podľa neho snažila odvolať Ruska z funkcie konateľa spoločnosti.Kočner tvrdil, že na stretnutí s ním Volzová povedala, že by bolo najlepšie, ak by Rusko zmizol. „Isté je však, že pri našom príchode do televízie Markíza Pavol R. odišiel do Čiech a predpokladám, že mal v tom čase strach a obavu. Z čoho, to by sa mal vyjadriť on sám,“ uviedol Kočner.Splnomocnenec Volzovej Roman Kvasnica sa Kočnera tiež pýtal, prečo takúto závažnú skutočnosť, že poškodená sa mala vyjadriť, že by bolo dobré, ak by Rusko zmizol, neuviedol v prípravnom konaní. Kočner odpovedal, že sa ho na to vyšetrovateľ nepýtal.„Z vozidla vystúpil Pavol R., ktorý bol oblečený v modrej teplákovej súprave a na hlave mal baretku. Mal som pocit, akoby sa chcel maskovať,“ uviedol svedok. Po stretnutí, ktoré malo trvať 20 až 30 minút, sa Černák údajne smial so slovami, že „ten blázon Pavol R. si prišiel objednať vraždu svojej spoločníčky“. Černák mal na to Ruskovi povedať, že takéto veci nerobí.Okresný súd Bratislava II prípad prejednáva od mája 2019. Podľa obžaloby Rusko v roku 1997 navštívil Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Volzovú uniesli, donútili ju prepísať svoj podiel v spoločnosti Markíza - Slovakia na neho a potom ju odstránili. Rusko obvinenie odmieta.Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ, zvaný Kýbel. Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.