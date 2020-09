Daňové priznanie už odovzdala viac ako polovica firiem na Slovensku, väčšina vykázala nulu

Firiem s nízkymi daňami bude pribúdať

Termín sa predĺži o dva dni

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Daňové priznania za minulý rok ešte neodovzdala takmer polovica firiem. Vyplýva zo analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode . Spoločnosti, ktoré pre pandémiu daňové priznanie za vlaňajšok zatiaľ nepodali, tak musia urobiť do konca októbra tohto roka.Podľa analýzy spoločnosti Bisnode si túto povinnosť do utorku nesplnilo 42 percent spoločností. Daňové priznanie za rok 2019 ešte nepodalo 118 871 spoločností s ručením obmedzeným a 3 250 akciových spoločností."Najviac z nich sa pritom nachádza v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji," uviedla v tlačovej správe analytička Bisnode Petra Štěpánová Drvivá väčšina firiem, ktoré svoje výkazy ešte neodovzdali, podľa nej podniká v sektore činnosť fondov a finančných subjektov, sprostredkovaní veľkoobchodu a veľkoobchodu s nábytkom a železiarskymi potrebami a v oblasti maloobchodu s nábytkom, svietidlami a ostatnými výrobkami pre domácnosť.Spoločnosti, ktoré už svoje daňové priznanie za rok 2019 odovzdali, v ňom najčastejšie vykázali nulu, resp. stratu. Negatívny výsledok podľa dát Bisnode zaznamenala takmer polovica podnikov, dovedna ide takmer o 70-tisíc subjektov.Druhými v poradí boli spoločnosti, ktorým vyšla daň do výšky tisíc eur, a to až v štvrtine prípadov. Najmenšiemu počtu firiem vyšla v priznaní daň vyššia ako 100-tisíc eur. Ide približne o dvetisíc podnikateľských subjektov."Nie je vylúčené, že sa tento počet ešte zvýši, aj keď očakávame, že zmena v poradí nebude príliš rozdielna, alebo bude rovnaká. Predpokladáme však, že počty firiem sa budú zvyšovať v kategóriách s nižšou výslednou daňovou povinnosťou,“ uviedla Štěpánová.Daňovníci, ktorí pre koronakrízu doposiaľ nepodali daňové priznania za minulý rok, ich budú musieť podať do konca októbra. Vyplýva to z novely lex korona, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová Novelou zákona sa stanovuje termín ukončenia mimoriadnej situácie pre účely podania daňových priznaní na 30. september tohto roka.Daňové subjekty tak budú mať od tohto termínu na podanie daňových priznaní ešte mesiac. Do konca októbra súčasne musia aj daň zaplatiť. Ako minulý týždeň v parlamente upozornil minister financií Eduard Heger , keďže však 31. október pripadá na sobotu, daňové priznanie bude treba podať a daň zaplatiť do pondelka 2. novembra.