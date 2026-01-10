|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 10.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dáša
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. januára 2026
Súd v kauze vraždy advokáta Valka dlho nekonal, proces s obžalovaným však začne už čoskoro
V utorok 13. januára by na Mestskom súde Bratislava I mal začať súdny proces v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka z roku ...
Zdieľať
10.1.2026 (SITA.sk) - V utorok 13. januára by na Mestskom súde Bratislava I mal začať súdny proces v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý termín vo veci vytýčil aj na štvrtok 15. januára.
Rovnaký súd rozhodol ešte v novembri 2024, že obžaloba podaná v tejto trestnej veci spĺňa zákonné náležitosti a prijal ju na prejednanie. Obžalovaný Jozef R. v tomto prípade trvá na svojej nevine a vo vyjadrení zaslanom súdu vtedy požadoval odmietnutie obžaloby. To isté však žiadala aj právna zástupkyňa dcéry zavraždeného advokáta Jany Valkovej, podľa ktorej by sa vec mala vrátiť do prípravného konania za účelom doplnenia dokazovania.
Rovnako ako obhajobe aj jej totiž prekáža predovšetkým vylúčenie spolupáchateľa Jaroslava Klinku na samostatné konanie. Obhajca Jozefa R. voči rozhodnutiu z novembra 2024 podal sťažnosť, tú však Krajský súd v Bratislave v septembri 2025 nakoniec zamietol.
Obžalovaný Jozef R. si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Obžaloba vo veci vraždy Valka bola na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná ešte v máji 2020. Súd však dlho vo veci nekonal pre vyťaženosť zákonného sudcu.
Druhý obvinený v prípade smrti Valka Jaroslav Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež v dome advokáta v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia.
Prokurátor ako aj Klinkov obhajca Daniel Lipšic v súvislosti s uzatvorením dohody argumentovali, že ak by sa Klinka nerozhodol spolupracovať, skutok by pravdepodobne nebolo možné objasniť.
Dcéra zavraždeného právnika Jana Valková a jej právny zástupca naopak vtedy argumentovali proti dohode s tým, že vo veci má byť vytýčené riadne hlavné pojednávanie, kde majú byť súdení obaja obvinení. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.
Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta, čo vypovedal aj odsúdený Klinka. Ten by v procese s Jozefom R. mal vypovedať ako svedok.
Zdroj: SITA.sk - Súd v kauze vraždy advokáta Valka dlho nekonal, proces s obžalovaným však začne už čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
Rovnaký súd rozhodol ešte v novembri 2024, že obžaloba podaná v tejto trestnej veci spĺňa zákonné náležitosti a prijal ju na prejednanie. Obžalovaný Jozef R. v tomto prípade trvá na svojej nevine a vo vyjadrení zaslanom súdu vtedy požadoval odmietnutie obžaloby. To isté však žiadala aj právna zástupkyňa dcéry zavraždeného advokáta Jany Valkovej, podľa ktorej by sa vec mala vrátiť do prípravného konania za účelom doplnenia dokazovania.
Vylúčenie spolupáchateľa na samostatné konanie
Rovnako ako obhajobe aj jej totiž prekáža predovšetkým vylúčenie spolupáchateľa Jaroslava Klinku na samostatné konanie. Obhajca Jozefa R. voči rozhodnutiu z novembra 2024 podal sťažnosť, tú však Krajský súd v Bratislave v septembri 2025 nakoniec zamietol.
Obžalovaný Jozef R. si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Obžaloba vo veci vraždy Valka bola na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná ešte v máji 2020. Súd však dlho vo veci nekonal pre vyťaženosť zákonného sudcu.
Dohoda o vine a treste
Druhý obvinený v prípade smrti Valka Jaroslav Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež v dome advokáta v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia.
Prokurátor ako aj Klinkov obhajca Daniel Lipšic v súvislosti s uzatvorením dohody argumentovali, že ak by sa Klinka nerozhodol spolupracovať, skutok by pravdepodobne nebolo možné objasniť.
Dcéra zavraždeného právnika Jana Valková a jej právny zástupca naopak vtedy argumentovali proti dohode s tým, že vo veci má byť vytýčené riadne hlavné pojednávanie, kde majú byť súdení obaja obvinení. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.
Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta, čo vypovedal aj odsúdený Klinka. Ten by v procese s Jozefom R. mal vypovedať ako svedok.
Zdroj: SITA.sk - Súd v kauze vraždy advokáta Valka dlho nekonal, proces s obžalovaným však začne už čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini, Fico a Raši sa stretli na spoločnom obede, diskutovali o domácich aj zahraničných otázkach – VIDEO, FOTO
Pellegrini, Fico a Raši sa stretli na spoločnom obede, diskutovali o domácich aj zahraničných otázkach – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Ruský útok pri hraniciach EÚ má byť varovaním Západu, analytici hovoria o psychologickej hre
Ruský útok pri hraniciach EÚ má byť varovaním Západu, analytici hovoria o psychologickej hre