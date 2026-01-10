Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dáša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. januára 2026

Súd v kauze vraždy advokáta Valka dlho nekonal, proces s obžalovaným však začne už čoskoro


Tagy: advokát Súdy Vražda

V utorok 13. januára by na Mestskom súde Bratislava I mal začať súdny proces v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka z roku ...



Zdieľať
gettyimages 1406402259 scaled e1693919410212 676x464 10.1.2026 (SITA.sk) - V utorok 13. januára by na Mestskom súde Bratislava I mal začať súdny proces v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý termín vo veci vytýčil aj na štvrtok 15. januára.


Rovnaký súd rozhodol ešte v novembri 2024, že obžaloba podaná v tejto trestnej veci spĺňa zákonné náležitosti a prijal ju na prejednanie. Obžalovaný Jozef R. v tomto prípade trvá na svojej nevine a vo vyjadrení zaslanom súdu vtedy požadoval odmietnutie obžaloby. To isté však žiadala aj právna zástupkyňa dcéry zavraždeného advokáta Jany Valkovej, podľa ktorej by sa vec mala vrátiť do prípravného konania za účelom doplnenia dokazovania.

Vylúčenie spolupáchateľa na samostatné konanie


Rovnako ako obhajobe aj jej totiž prekáža predovšetkým vylúčenie spolupáchateľa Jaroslava Klinku na samostatné konanie. Obhajca Jozefa R. voči rozhodnutiu z novembra 2024 podal sťažnosť, tú však Krajský súd v Bratislave v septembri 2025 nakoniec zamietol.

Obžalovaný Jozef R. si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Obžaloba vo veci vraždy Valka bola na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná ešte v máji 2020. Súd však dlho vo veci nekonal pre vyťaženosť zákonného sudcu.

Dohoda o vine a treste


Druhý obvinený v prípade smrti Valka Jaroslav Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež v dome advokáta v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia.

Prokurátor ako aj Klinkov obhajca Daniel Lipšic v súvislosti s uzatvorením dohody argumentovali, že ak by sa Klinka nerozhodol spolupracovať, skutok by pravdepodobne nebolo možné objasniť.

Dcéra zavraždeného právnika Jana Valková a jej právny zástupca naopak vtedy argumentovali proti dohode s tým, že vo veci má byť vytýčené riadne hlavné pojednávanie, kde majú byť súdení obaja obvinení. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.


Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta, čo vypovedal aj odsúdený Klinka. Ten by v procese s Jozefom R. mal vypovedať ako svedok.




Zdroj: SITA.sk - Súd v kauze vraždy advokáta Valka dlho nekonal, proces s obžalovaným však začne už čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: advokát Súdy Vražda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini, Fico a Raši sa stretli na spoločnom obede, diskutovali o domácich aj zahraničných otázkach – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Ruský útok pri hraniciach EÚ má byť varovaním Západu, analytici hovoria o psychologickej hre

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 