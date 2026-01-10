|
Sobota 10.1.2026
Meniny má Dáša
Denník - Správy
10. januára 2026
Ruský útok pri hraniciach EÚ má byť varovaním Západu, analytici hovoria o psychologickej hre
Nedávny ruský raketový útok na západe Ukrajiny, len desiatky kilometrov od hraníc Európskej únie, má podľa analytikov zastrašiť západných ...
10.1.2026 (SITA.sk) - Nedávny ruský raketový útok na západe Ukrajiny, len desiatky kilometrov od hraníc Európskej únie, má podľa analytikov zastrašiť západných spojencov Kyjeva a zároveň signalizovať nespokojnosť prezidenta Vladimira Putina s aktuálnym vývojom na globálnej scéne. Terčom sa stalo infraštruktúrne zariadenie vo Ľvovskej oblasti na západe Ukrajiny, zasiahnuté raketou Orešnik, schopnou niesť jadrovú hlavicu.
Úder prišiel len niekoľko dní po tom, čo európski a americkí vyjednávači predstavili plán povojnovej mierovej misie na Ukrajine. Moskva tvrdí, že išlo o odvetu za údajný dronový útok na Putinovu rezidenciu, ktorá sa však podľa analytikov i viacerých západných spravodajských služieb nestal.
Podľa expertov je však skutočný cieľ iný. „Vladimir Putin to používa na komunikáciu so Západom, pretože rovnaký vojenský efekt by dosiahol aj bez tejto rakety,“ povedal pre AFP analytik Cyrille Bret z Montaigne Institute.
Orešnik, ktorý Rusko opisuje ako modernú hypersonickú zbraň, má byť podľa Kremľa nezachytiteľná raketa schopná zasiahnuť ciele po celej Európe. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka sa v spoločnom telefonáte zhodli, že jeho použitie predstavuje eskaláciu a konanie Ruska je neakceptovateľné. Starosta Ľvova Andrij Sadovyj varoval, že ide o „novú úroveň hrozby - nielen pre Ukrajinu, ale aj pre bezpečnosť Európy“.
Analytici upozorňujú, že výber cieľa len asi 70 kilometrov od hraníc EÚ nebol náhodný. „Malo by sa to vnímať ako odkaz európskym krajinám,“ uviedol Etienne Marcuz z Francúzskej nadácie pre strategický výskum a dodal, že účinok útoku je skôr psychologický než vojenský.
Niektorí pozorovatelia vnímajú raketový úder ako snahu Putina opäť si upevniť autoritu po sérii zahraničnopolitických neúspechov, vrátane zadržania venezuelského lídra Nicolása Madura Spojenými štátmi či skonfiškovania ruskej lode v severnom Atlantiku. „Je to psychologická zbraň - nástroj kognitívnej vojny proti Ukrajine a Západu,“ napísal vojenský analytik Mick Ryan.
Západní odborníci zároveň spochybňujú technologickú výnimočnosť Orešnika. Podľa nich nejde o prelomovú hypersonickú zbraň a Európa má schopnosti na zachytenie rakiet tohto typu. Použitie drahej munície s obmedzeným účinkom tak podľa nich skôr odhaľuje nervozitu Kremľa než jeho silu.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok pri hraniciach EÚ má byť varovaním Západu, analytici hovoria o psychologickej hre © SITA Všetky práva vyhradené.
