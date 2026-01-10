Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dáša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. januára 2026

Ruský útok pri hraniciach EÚ má byť varovaním Západu, analytici hovoria o psychologickej hre


Tagy: Ruská raketa Orešník Ruský prezident ruský útok Vojna na Ukrajine Zahraničie

Nedávny ruský raketový útok na západe Ukrajiny, len desiatky kilometrov od hraníc Európskej únie, má podľa analytikov zastrašiť západných ...



Zdieľať
russia_putin_22003 676x451 10.1.2026 (SITA.sk) - Nedávny ruský raketový útok na západe Ukrajiny, len desiatky kilometrov od hraníc Európskej únie, má podľa analytikov zastrašiť západných spojencov Kyjeva a zároveň signalizovať nespokojnosť prezidenta Vladimira Putina s aktuálnym vývojom na globálnej scéne. Terčom sa stalo infraštruktúrne zariadenie vo Ľvovskej oblasti na západe Ukrajiny, zasiahnuté raketou Orešnik, schopnou niesť jadrovú hlavicu.

Orešnik vyvolal obavy z eskalácie konfliktu


Úder prišiel len niekoľko dní po tom, čo európski a americkí vyjednávači predstavili plán povojnovej mierovej misie na Ukrajine. Moskva tvrdí, že išlo o odvetu za údajný dronový útok na Putinovu rezidenciu, ktorá sa však podľa analytikov i viacerých západných spravodajských služieb nestal.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Podľa expertov je však skutočný cieľ iný. „Vladimir Putin to používa na komunikáciu so Západom, pretože rovnaký vojenský efekt by dosiahol aj bez tejto rakety,“ povedal pre AFP analytik Cyrille Bret z Montaigne Institute.

Orešnik, ktorý Rusko opisuje ako modernú hypersonickú zbraň, má byť podľa Kremľa nezachytiteľná raketa schopná zasiahnuť ciele po celej Európe. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka sa v spoločnom telefonáte zhodli, že jeho použitie predstavuje eskaláciu a konanie Ruska je neakceptovateľné. Starosta Ľvova Andrij Sadovyj varoval, že ide o „novú úroveň hrozby - nielen pre Ukrajinu, ale aj pre bezpečnosť Európy“.

Výber cieľa mal podľa expertov jasný odkaz


Analytici upozorňujú, že výber cieľa len asi 70 kilometrov od hraníc EÚ nebol náhodný. „Malo by sa to vnímať ako odkaz európskym krajinám,“ uviedol Etienne Marcuz z Francúzskej nadácie pre strategický výskum a dodal, že účinok útoku je skôr psychologický než vojenský.

Niektorí pozorovatelia vnímajú raketový úder ako snahu Putina opäť si upevniť autoritu po sérii zahraničnopolitických neúspechov, vrátane zadržania venezuelského lídra Nicolása Madura Spojenými štátmi či skonfiškovania ruskej lode v severnom Atlantiku. „Je to psychologická zbraň - nástroj kognitívnej vojny proti Ukrajine a Západu,“ napísal vojenský analytik Mick Ryan.

Západní odborníci zároveň spochybňujú technologickú výnimočnosť Orešnika. Podľa nich nejde o prelomovú hypersonickú zbraň a Európa má schopnosti na zachytenie rakiet tohto typu. Použitie drahej munície s obmedzeným účinkom tak podľa nich skôr odhaľuje nervozitu Kremľa než jeho silu.


Zdroj: SITA.sk - Ruský útok pri hraniciach EÚ má byť varovaním Západu, analytici hovoria o psychologickej hre © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská raketa Orešník Ruský prezident ruský útok Vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súd v kauze vraždy advokáta Valka dlho nekonal, proces s obžalovaným však začne už čoskoro
<< predchádzajúci článok
P.Pellegrini, R.Raši i R.Fico deklarujú zhodu pri zásadných otázkach

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 