Súd v prípade skrachovaných nebankoviek vypočúval znalkyňu

Znalkyňa pracovala s podkladmi od vyšetrovateľa

Patrika P. by mali čoskoro prepustiť

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Na Okresnom súde Bratislava I pokračovalo vypočúvanie znalkyne v prípade obžaloby Patrika P. , ktorý podľa obžaloby v desiatich skutkoch v rokoch 2010 - 2013 od poškodených pod prísľubom vyplácania mesačných výnosov z poskytnutej sumy vylákal finančné prostriedky v celkovej sume 959 750 eur.Tie však podľa prísľubu nezhodnotil, prípadne použil na vyplácanie iných, čím spôsobil škodu poškodeným za viac ako 840-tisíc eur. Súd na úvod pojednávania informoval, že trestný čin prekvalifikoval zo sprenevery na obzvlášť závažný zločin podvodu. Trestná sadza je v oboch prípadoch rovnaká.Znalkyňa v posudku sumarizovala obraty na účtoch spoločnosti PP Capital ako aj na účtoch, ktoré s touto spoločnosťou súviseli. Právny zástupca Patrika P., Jaroslav Šášik, na pojednávaní poukazoval na to, že pri transakciách uvádzala znalkyňa aj subjekty, ktoré neboli v prípade poškodenými alebo so súdnym sporom nesúviseli.Znalkyňa argumentovala tým, že vychádzala z podkladov, ktoré jej poskytol vyšetrovateľ a v čase, keď vytvárala posudok, nemohla vedieť, kto s danou vecou súvisí. Na otázku prokurátora odpovedala, že úlohou znalca nie je identifikovať a zisťovať, kto je poškodený v trestnom konaní.Po obednej prestávke bude súd oboznamovať procesné strany s listinnými dôkazmi. Súdne pojednávanie bude pokračovať v utorok 8. septembra.Patrik P. bol právoplatne odsúdený v kauze skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na sedem rokov väzenia. V stredu 9. septembra by mal byť prepustený z výkonu trestu.