Banská Bystrica zrušila pre koronavírus tradičný Radvanský jarmok, nevedela by uchrániť seniorov

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Radvanský jarmok sa v meste pod Urpínom v tomto roku nakoniec neuskutoční. Ako na brífingu informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko , rozhodol o tom v pondelok 7. septembra krízový štáb mesta, ktorý vyhodnotil situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v komunikácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.V histórii ide podľa primátora o druhý prípad, keď sa tradičný jarmok nekoná, pričom prvýkrát to bolo počas druhej svetovej vojny.„Krízový štáb vyhodnotil riziká, ktoré zadefinoval RÚVZ v Banskej Bystrici a rozhodol, že 363. Radvanský jarmok sa konať nebude a takisto ani Deň kroja. Vzhľadom k epidemiologickej situácii, ktorá nastala, teda nárastu počtu ochorení a očakávanému príchodu 700 vysokoškolských študentov zo zahraničia, sme sa rozhodli, verím, že zodpovedne, a Banskobystričania to prijmú s pochopením,“ uviedol Nosko s tým, že situáciu vyhodnotili ako rizikovú, lebo do mesta by mohlo prísť množstvo ľudí, možno aj z rizikových oblastí Slovenska.„Jarmok nie je vekovo obmedzený a zúčastnili by sa na ňom aj seniori, ktorí sú najrizikovejší. Vzhľadom na to, že na Slovensko prichádzajú aj študenti z veľmi rizikových krajín, ako je Ukrajina, a celkovo má prísť do mesta 700 študentov zo zahraničia a do stredných aj vysokých škôl majú prísť aj študenti z rizikových oblastí Slovenska, tak sa mesto veľmi múdro a zodpovedne rozhodlo,“ doplnila zástupkyňa regionálneho hygienika RÚVZ Banská Bystrica Viera Morihladková.