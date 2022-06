Súd v prípade vraždy Kuciaka pokračuje, vypovedať budú aj kľúčový svedok a člen drogového gangu

Neverejné pojednávanie

Prvostupňový súd nevykonal všetky dôkazy

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v utorok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku Konkrétne sa súd oboznamuje s materiálmi z kategórie vyhradené, a to s príkazmi sudcu pre prípravné konanie na vyhotovenie odposluchov. Z tohto dôvodu bola z pojednávania dočasne vylúčená verejnosť. Na súd opätovne predviedli aj odsúdeného Zoltána Andruskóa , ktorý v prípade vystupuje ako kľúčový svedok.Pojednávanie je vytýčené aj na stredu 15. a štvrtok 16. júna. Súd by sa mal vtedy zaoberať výsluchom odsúdeného člena seredského drogového gangu Iliju Weissa , ktorý by mal vypovedať o príprave vrážd prokurátorov a tiež bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Najvyšší súd SR (NS SR) v júni 2021 zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020 v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej . Senát zároveň vrátil konanie na ŠTS, ktorý má opätovne prejednať obžalobu voči Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej.Predseda senátu NS SR Peter Paluda v rámci odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že prvostupňový súd pri oslobodení oboch obžalovaných v časti týkajúcej sa vraždy Kuciaka konal predčasne. Niektoré navrhované dôkazy nevykonal a o iných ani nerozhodol.Súd zároveň k obnovenému procesu pripojil obžalobu v prípade prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. V tejto veci čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Tomáš Szabó , Dušan Kr. a bosniansky občan Darko D.