Vláda opakuje dôchodcom lož a Hlas-SD vyzval na poskytnutie okamžitej finančnej pomoci, nepodporí prelomenie veta Čaputovej (video)

Nie je to nič navyše

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nepodporia prelomenie veta Čaputovej

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas-SD žiada vládu, aby poskytla seniorom okamžitú finančnú pomoc. Ako na tlačovej besede uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini , na Slovensku čelíme obrovskému zvyšovaniu cien. Táto situácia je tu podľa neho už niekoľko mesiacov a vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) to nerieši.Seniori podľa Pellegriho márne čakajú, ako im vláda pomôže so zdražovaním. Vládna koalícia by preto podľa neho mala v parlamente podporiť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, ktorú predložili do parlamentu.„Vláda opakuje lož, ako už dôchodcom pomohla a nemajú už nič čakať," povedal líder strany Hlas-SD. Tvrdí, že skoršie vyplatenie trinástych dôchodkov nie je skutočnou pomocou. „Nie je to nič navyše," zdôraznil. Ani príspevok za očkovanie nebol podľa Pellegriniho pomocou v boji s infláciou.„Dnes inflácia dosahuje 12,6 percenta, je to rekord od roku 2000," povedal. Upozornil na to, že dôchodky sa od začiatku tohto roka zvýšili len o 1,3 percenta.Hlas-SD nepodporí prelomenie veta prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri zákone o prorodinných opatreniach. Ako uviedol Peter Pellegrini , strana nebude súčasťou 76 hlasov, ktoré sú potrebné na opätovné schválenie zákona. „Možno potrebný počet hlasov dodajú fašisti,“ povedal Pellegrini.Prezidentka vrátila do Národnej rady SR na opätovné prerokovanie zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Ešte 7. júna uviedla, že vetuje tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka.Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka. Ak parlament jej veto prelomí, plánuje sa obrátiť na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR.