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20. októbra 2026
Súd v Thajsku rozhodoval o pokuse o znásilnenie zo strany niekdajšieho olympijského šampióna. Ako to dopadlo?
Tagy: OH 1996
Súd zrušil verdikt z pokusu o znásilnenie, no šampión z OH 1996 zostáva za mrežami za únos. Thajský odvolací súd zrušil odsúdenie z pokusu o znásilnenie dospievajúcej dievčiny, ktoré uložili ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Súd zrušil verdikt z pokusu o znásilnenie, no šampión z OH 1996 zostáva za mrežami za únos.
Thajský odvolací súd zrušil odsúdenie z pokusu o znásilnenie dospievajúcej dievčiny, ktoré uložili prvému thajskému olympijskému šampiónovi, no zároveň potvrdil jeho trest za únos. Dnes 53-ročný Somluck Kamsing sa stal národným hrdinom po zisku zlata, ktoré si vybojoval v boxe v ľahkej váhe na OH 1996 v Atlante.
V januári 2025 ho právoplatne odsúdili za únos na nemravné účely a pokus o znásilnenie osoby vo veku medzi 15 a 18 rokmi, dostal trest mierne presahujúci tri roky za mrežami. Regionálny odvolací súd však teraz zamietol odsúdenie za pokus o znásilnenie s odôvodnením, že svedectvo obete obsahovalo "nekonzistentnosti" a neboli predložené dôkazy o nátlaku alebo vyhrážkach.
Trest Somlucka bol upravený na dva roky, uviedol súd vo vyhlásení pre médiá. Sťažnosť proti niekdajšiemu športovcovi podala 17-ročná dievčina v decembri 2023, ktorá tvrdila, že ju Somluck napadol v hoteli v meste Khon Kaen na severovýchode Thajska.
Súd uviedol, že sa stretli v bare a dievčina následne išla do hotela na jeho motocykli. Somluck, ktorý získal aj boxerské tituly na Ázijských hrách v rokoch 1994 a 1998, odmietol všetky obvinenia.
Zdroj: SITA.sk - Súd v Thajsku rozhodoval o pokuse o znásilnenie zo strany niekdajšieho olympijského šampióna. Ako to dopadlo? © SITA Všetky práva vyhradené.
Thajský odvolací súd zrušil odsúdenie z pokusu o znásilnenie dospievajúcej dievčiny, ktoré uložili prvému thajskému olympijskému šampiónovi, no zároveň potvrdil jeho trest za únos. Dnes 53-ročný Somluck Kamsing sa stal národným hrdinom po zisku zlata, ktoré si vybojoval v boxe v ľahkej váhe na OH 1996 v Atlante.
V januári 2025 ho právoplatne odsúdili za únos na nemravné účely a pokus o znásilnenie osoby vo veku medzi 15 a 18 rokmi, dostal trest mierne presahujúci tri roky za mrežami. Regionálny odvolací súd však teraz zamietol odsúdenie za pokus o znásilnenie s odôvodnením, že svedectvo obete obsahovalo "nekonzistentnosti" a neboli predložené dôkazy o nátlaku alebo vyhrážkach.
Trest Somlucka bol upravený na dva roky, uviedol súd vo vyhlásení pre médiá. Sťažnosť proti niekdajšiemu športovcovi podala 17-ročná dievčina v decembri 2023, ktorá tvrdila, že ju Somluck napadol v hoteli v meste Khon Kaen na severovýchode Thajska.
Súd uviedol, že sa stretli v bare a dievčina následne išla do hotela na jeho motocykli. Somluck, ktorý získal aj boxerské tituly na Ázijských hrách v rokoch 1994 a 1998, odmietol všetky obvinenia.
Zdroj: SITA.sk - Súd v Thajsku rozhodoval o pokuse o znásilnenie zo strany niekdajšieho olympijského šampióna. Ako to dopadlo? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OH 1996
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