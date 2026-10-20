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 24hod.sk    Šport

20. októbra 2026

Súd v Thajsku rozhodoval o pokuse o znásilnenie zo strany niekdajšieho olympijského šampióna. Ako to dopadlo?


Tagy: OH 1996

Súd zrušil verdikt z pokusu o znásilnenie, no šampión z OH 1996 zostáva za mrežami za únos. Thajský odvolací súd zrušil odsúdenie z pokusu o znásilnenie dospievajúcej dievčiny, ktoré uložili ...



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gettyimages 157569394 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Súd zrušil verdikt z pokusu o znásilnenie, no šampión z OH 1996 zostáva za mrežami za únos.


Thajský odvolací súd zrušil odsúdenie z pokusu o znásilnenie dospievajúcej dievčiny, ktoré uložili prvému thajskému olympijskému šampiónovi, no zároveň potvrdil jeho trest za únos. Dnes 53-ročný Somluck Kamsing sa stal národným hrdinom po zisku zlata, ktoré si vybojoval v boxe v ľahkej váhe na OH 1996 v Atlante.

V januári 2025 ho právoplatne odsúdili za únos na nemravné účely a pokus o znásilnenie osoby vo veku medzi 15 a 18 rokmi, dostal trest mierne presahujúci tri roky za mrežami. Regionálny odvolací súd však teraz zamietol odsúdenie za pokus o znásilnenie s odôvodnením, že svedectvo obete obsahovalo "nekonzistentnosti" a neboli predložené dôkazy o nátlaku alebo vyhrážkach.

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Trest Somlucka bol upravený na dva roky, uviedol súd vo vyhlásení pre médiá. Sťažnosť proti niekdajšiemu športovcovi podala 17-ročná dievčina v decembri 2023, ktorá tvrdila, že ju Somluck napadol v hoteli v meste Khon Kaen na severovýchode Thajska.

Súd uviedol, že sa stretli v bare a dievčina následne išla do hotela na jeho motocykli. Somluck, ktorý získal aj boxerské tituly na Ázijských hrách v rokoch 1994 a 1998, odmietol všetky obvinenia.


Zdroj: SITA.sk - Súd v Thajsku rozhodoval o pokuse o znásilnenie zo strany niekdajšieho olympijského šampióna. Ako to dopadlo? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OH 1996
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