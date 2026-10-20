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20. októbra 2026
Borbély prezradil, čo mu na vedení SFZ vadí. Top manažment zväzu sa správa ako handra, ktorá nemá názor – VIDEO
Kritiku vyjadril aj Arpádovi Benovičovi, ktorý sa vyjadril, že meškajúce mzdy mládežníckym trénerom by nemali chýbať, keďže akoby nikoho ani nevychovali. Minulotýždňová konferencia Slovenského ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Kritiku vyjadril aj Arpádovi Benovičovi, ktorý sa vyjadril, že meškajúce mzdy mládežníckym trénerom by nemali chýbať, keďže akoby nikoho ani nevychovali.
Minulotýždňová konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Senci netrvala dlho. Po piatom bode programu ju predčasne ukončili, keďže nebola uznášaniaschopná.
Hlasovacie právo malo celkovo 85 delegátov, no súčasťou konferencie bolo v uvedenom čase len 60 z nich. Akciu opustili ľudia z hnutia Futbalové fórum na protest proti nezaradeniu deviatich bodov do programu rokovania.
Medzi nimi boli návrh na nezávislé hĺbkové finančné a právne preskúmanie SFZ o.z. a jeho dcérskych spoločností SFZ Marketing s.r.o. a SFZ Event s.r.o., či návrh na pozastavenie výkonu funkcie prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi či kontrolórovi Pavlovi Adamčiakovi.
"Hovoria, že majú svoj audit. Ako môže byť objektívny, keď ho robia ľudia, ktorí sú v istej submisivite voči tomu, komu ho robia. Je to manipulatívne, boľševické. Takto tu fungovali veci v predchádzajúcom období, je to archaický model riadenia," uviedol Ladislav Borbély v relácii STVR FutbalSK.
Podľa neho nastala medzi niektorými funkcionármi SFZ morálna kríza. "Zdá sa, že tu nebude stačiť len jeden právne a ekonomicky objektívny audit, ale mali by tu viacerí delegáti urobiť svoj osobný morálny audit. Skupina 60 delegátov potvrdila, že stále nevie, o čom to je. Že nechápu, že je to o futbale, o jeho napredovaní a smerovaní," pokračoval futbalový expert.
Ekonomické problémy zväzu majú dopad aj na reprezentantov, ktorí si údajne sami musia platiť letenky, aby prišli hrať za rodnú krajinu.
Napriek tomu Slováci v Lige národov v štyroch zápasoch zvíťazili trikrát a ukázali, že myšlienky nemajú len na nevyplatené mzdy, ale na vhodné reprezentovanie národného tímu.
"A-mužstvo prezentovalo všetky prvky, ktoré, bohužiaľ, top manažmentu SFZ chýbajú. Mám tým na mysli aj samotný výkonný výbor, ktorý nechá robiť to, čo sa tu dialo v poslednom období, že o ničom nevie, nechá sa vodiť za nos… Správajú sa ako handry, ktoré nemajú svoj názor a presvedčenie. Za normálnych okolností, pokiaľ sa dozvedeli všetky veci, museli okamžite stopnúť štatutára zväzu, dočasne ho eliminovať, aby nemohol pokračovať v ďalších veciach," pokračoval Borbély.
Kritiku vyjadril aj predsedovi Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda Arpádovi Benovičovi, ktorý sa vyjadril, že meškajúce mzdy mládežníckym trénerom by nemali chýbať, keďže akoby nikoho ani nevychovali.
"Jediné ospravedlnenie, ktoré by som bol ochotný akceptovať, je, keby sa okamžite vzdal mandátu a už neparticipoval na vytváraní mienky o futbale. Tento typ funkcionára bol presne vygenerovaný systémom, ktorý tu, bohužiaľ, súčasný prezident vytvoril. Toto je záležitosť, v ktorej nie sme ochotní prijať iný názor a diskutovať o ňom," dodal v relácii Borbély.
Zdroj: SITA.sk - Borbély prezradil, čo mu na vedení SFZ vadí. Top manažment zväzu sa správa ako handra, ktorá nemá názor – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minulotýždňová konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Senci netrvala dlho. Po piatom bode programu ju predčasne ukončili, keďže nebola uznášaniaschopná.
Hlasovacie právo malo celkovo 85 delegátov, no súčasťou konferencie bolo v uvedenom čase len 60 z nich. Akciu opustili ľudia z hnutia Futbalové fórum na protest proti nezaradeniu deviatich bodov do programu rokovania.
Medzi nimi boli návrh na nezávislé hĺbkové finančné a právne preskúmanie SFZ o.z. a jeho dcérskych spoločností SFZ Marketing s.r.o. a SFZ Event s.r.o., či návrh na pozastavenie výkonu funkcie prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi či kontrolórovi Pavlovi Adamčiakovi.
Nevedia, o čom to je
"Hovoria, že majú svoj audit. Ako môže byť objektívny, keď ho robia ľudia, ktorí sú v istej submisivite voči tomu, komu ho robia. Je to manipulatívne, boľševické. Takto tu fungovali veci v predchádzajúcom období, je to archaický model riadenia," uviedol Ladislav Borbély v relácii STVR FutbalSK.
Podľa neho nastala medzi niektorými funkcionármi SFZ morálna kríza. "Zdá sa, že tu nebude stačiť len jeden právne a ekonomicky objektívny audit, ale mali by tu viacerí delegáti urobiť svoj osobný morálny audit. Skupina 60 delegátov potvrdila, že stále nevie, o čom to je. Že nechápu, že je to o futbale, o jeho napredovaní a smerovaní," pokračoval futbalový expert.
Mali by štatutára stopnúť
Ekonomické problémy zväzu majú dopad aj na reprezentantov, ktorí si údajne sami musia platiť letenky, aby prišli hrať za rodnú krajinu.
Napriek tomu Slováci v Lige národov v štyroch zápasoch zvíťazili trikrát a ukázali, že myšlienky nemajú len na nevyplatené mzdy, ale na vhodné reprezentovanie národného tímu.
"A-mužstvo prezentovalo všetky prvky, ktoré, bohužiaľ, top manažmentu SFZ chýbajú. Mám tým na mysli aj samotný výkonný výbor, ktorý nechá robiť to, čo sa tu dialo v poslednom období, že o ničom nevie, nechá sa vodiť za nos… Správajú sa ako handry, ktoré nemajú svoj názor a presvedčenie. Za normálnych okolností, pokiaľ sa dozvedeli všetky veci, museli okamžite stopnúť štatutára zväzu, dočasne ho eliminovať, aby nemohol pokračovať v ďalších veciach," pokračoval Borbély.
Kritiku vyjadril aj predsedovi Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda Arpádovi Benovičovi, ktorý sa vyjadril, že meškajúce mzdy mládežníckym trénerom by nemali chýbať, keďže akoby nikoho ani nevychovali.
"Jediné ospravedlnenie, ktoré by som bol ochotný akceptovať, je, keby sa okamžite vzdal mandátu a už neparticipoval na vytváraní mienky o futbale. Tento typ funkcionára bol presne vygenerovaný systémom, ktorý tu, bohužiaľ, súčasný prezident vytvoril. Toto je záležitosť, v ktorej nie sme ochotní prijať iný názor a diskutovať o ňom," dodal v relácii Borbély.
Zdroj: SITA.sk - Borbély prezradil, čo mu na vedení SFZ vadí. Top manažment zväzu sa správa ako handra, ktorá nemá názor – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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