Súd vyhlásil verdikty v prípade vraždy novinára Chášakdžího, mená odsúdených neprezradil

Zavraždený na konzuláte v Istanbule

Syn dostal finančnú kompenzáciu

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Saudskoarabský súd v pondelok zverejnil konečné verdikty v prípade vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího , ktorého zabili v roku 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.Rozhodnutie rijádskeho súdu oznámila štátna televízia, ktorá odvysielala len málo podrobností o ôsmich saudských občanoch a ani jedného nemenovala.Súd znížil pôvodne avizované tresty smrti pre piatich z nich na maximálne 20-ročné väzenie, ďalší dostal desaťročný trest a ďalších dvoch odsúdili na sedem rokov za mrežami.Chášakdžího, ktorý písal pre americký denník The Washington Post články kritizujúce saudskoarabský režim a osobu korunného princa Muhammada bin Salmána , zavraždili 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, kam si šiel vybaviť dokumenty na svadbu so svojou snúbenicou.Západné tajné služby tvrdia, že si vraždu objednal korunný princ, čo on popiera.Podľa špeciálnej spravodajkyne Organizácie Spojených národov (OSN) Agnes Callamardovej však existujú dôveryhodné dôkazy, ktoré poukazujú na to, že korunný princ a ďalší piati vysokopostavení saudskoarabskí predstavitelia sú za vraždu osobne zodpovední.Novinár sa podľa nej stal obeťou "úmyselnej a premyslenej popravy", za ktorú je zodpovedná Saudská Arábia.Saudská Arábia ešte v decembri súdila 11 ľudí, pričom piatich odsúdila na smrť a ďalších troch na dlhoročné väzenské tresty. Súd však konštatoval, že Chášakdžího smrť nebola vopred premyslená.Jeden z jeho synov, Salah, následne o niekoľko mesiacov neskôr oznámil, že rodina vrahom odpustila, čo umožnilo, že sa v súlade s islamským právom mohli vyhnúť poprave.Podľa agentúry AP Salah Chášakdží žije v Saudskej Arábii a za smrť otca dostal finančnú kompenzáciu.Ľudskoprávne organizácie a rôzni pozorovatelia proces kritizovali s tým, že neuznali za vinného žiadneho vysokopostaveného predstaviteľa, ani nikoho podozrivého z objednania vraždy.