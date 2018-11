Súd vzal do vyšetrovacej väzby dvoch z 15 zadržaných colníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. novembra (TASR) - Vyšetrovací sudca Segedínskeho okresného súdu vo štvrtok nariadil vzatie do vyšetrovacej väzby dvoch z 15 zadržaných príslušníkov Národného úradu pre dane a clá (NAV). V prípade ďalších troch rozhodol o zákaze opustenia bydliska, informovala internetová stránka komerčnej televízie ATV.Ústredná vyšetrovacia hlavná prokuratúra (KNYF) v stredu informovala, že predviedla a vypočula ako podozrivých z organizovaného prijímania úplatkov úradnou osobou ďalších 15 colníkov.ATV pripomenula, že KNYF koncom mája v tejto kauze vypočula už 33 colníkov, ktorí sú podozriví z prijímania úplatkov v rôznej výške od zahraničných občanov.Kriminalisti konali na základe podnetu protikorupčných bezpečnostných zložiek ministerstva vnútra (NVSZ).Z doterajších výsledkov vyšetrovania vyplýva, že colníci patriaci do zväzku riaditeľstva NAV Čongrádskej župy v období od októbra 2017 do mája 2018 prijímali na maďarsko-srbskom hraničnom priechode Röszke úplatky v hotovosti od cudzincov za uľahčenie opustenia územia Maďarska.Zosúladené korupčné trestné činy mali vykonať až v 4350 prípadoch. V kauze vypočuli celkom 48 podozrivých, pričom 11 z nich bolo doteraz vo vyšetrovacej väzbe, ich počet tak stúpol na 13.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)