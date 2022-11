Súd zamietol sťažnosť prokurátora ÚŠP, do väzby nevzal obvineného Miroslava P. a obvinenú Skarletu S.

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) na verejnom zasadnutí zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku , ktorým nevzal do väzby obvineného Miroslava P. a obvinenú Skarletu S. Ako ďalej v tlačovej správe informuje hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová , obvinených ponechal na slobode a nahradil im väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka spolu s uložením primeraných obmedzení a povinností.Na neverejnom zasadnutí NS SR však čiastočne vyhovel sťažnosti prokurátora ÚŠP a vzal do väzby obvinených Milana D., Mária B., Radomila D., Denisa K., Norberta I., Michala H. a Barboru R. Podľa informácií najvyššieho súdu obvineným rozšíril dôvody väzby aj o kolúznu väzbu, okrem Mária B., u ktorého nedošlo k rozšíreniu dôvodov väzby. Važanová v závere dodala, že sťažnosti všetkých obvinených boli zamietnuté.Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku rozhodol o vzatí do väzby ôsmich osôb, ktoré sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Ako ďalej informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková , dôvodom väzby je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba. U jedného obvineného sudca konštatoval aj útekovú väzbu. Zároveň sudca dvoch obvinených prepustil zo zadržania na slobodu a ich väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka, ako aj primeranými povinnosťami a obmedzeniami.Príslušníci národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vykonali uplynulý týždeň rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Stavbár. Akcia bola zameraná na zadržanie obvinených osôb pôsobiacich v štruktúre zločineckej skupiny. Tá sa zaoberala obchodovaním s drogami v Bratislave a v jej okolí. Vyšetrovateľ NAKA obvinil 16 osôb, z ktorých 10 zadržali. Počas akcie bolo vykonaných viacero domových prehliadok. Policajti zaistili väčšie množstvo drog, peňažnej hotovosti a ďalších cenín. Jeden z obvinených sa pokúsil o útek cez balkón. To sa mu však nepodarilo a napokon aj on skončil v rukách polície.