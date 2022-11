Sudca „antirúškar“ je uznaný za vinného, o funkciu však neprišiel

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Zvolenský sudca Dalibor Miľan , ktorý sa dostal do pozornosti pre odmietanie dodržiavania opatrení v čase pandémie koronavírusu, neprišiel o svoju funkciu. Rozhodol o tom dnes senát Najvyššieho správneho súdu SR . Predsedníčka Okresného súdu vo Zvolene Mariana Philadelphyová ešte minulý rok avizovala, že v prípade Dalibora Miľana navrhne zbaviť ho funkcie sudcu. Ako informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol , disciplinárny senát v utorok uznal sudcu za vinného z pokračovacieho závažného disciplinárneho previnenia. Namiesto navrhovaného trestu mu však uložil sankciu vo forme zrážky z platu vo výške 60 percent na dobu jedného roku. Rozhodnutie nie je právoplatné, navrhovateľka sa proti nemu v zákonnej lehote môže odvolať.„Rozhodnutie vo výroku o vine bolo prijaté pomerom hlasov 3:2, vo výroku o sankcii bolo prijaté v pomere 5:0," uviedol hovorca.Sudca Okresného súdu vo Zvolene aj na minuloročnom zasadnutí súdnej rady deklaroval, že sa pri vstupe do budovy súdu nebude preukazovať „žiadnym certifikátom o vpichnutí nejakej génovej emulzie“ do jeho tela, nebude sa preukazovať žiadnym dokladom, či mu niekto „pchal do nosa nejaký predmet, alebo nie“ a nebude nikomu ukazovať ani doklad o tom, či nejaký vírus prekonal, alebo neprekonal. Predseda súdnej rady Ján Mazák v tejto súvislosti argumentoval, že sudca Miľan svojím konaním vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva.Dalibor Miľan viackrát odmietol pojednávať a rozhodovať s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. Dňa 31. mája 2021 nerešpektoval príkazy predsedníčky Okresného súdu Zvolen. Zároveň jej na pojednávaní uložil poriadkovú pokutu 300 eur za to, že ho žiadala, aby pojednával s prekrytými dýchacími cestami. V tomto konaní pokračoval napriek trom zákrokom polície v marci a v máji 2021, ktorým dokonca na pojednávaní 31. mája 2021 uložil za výkon ich policajnej právomoci poriadkové pokuty vo výške 66 eur.