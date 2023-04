Súd zbavil spoločnosti Airbus a Air France obvinení pre haváriu lietadla v roku 2009, pri ktorej zahynuli aj Slováci

Lietadlo A330-200 sa stratilo z radarov počas búrky nad Atlantickým oceánom 1. júna 2009. Na jeho palube bolo 216 pasažierov a 12 členov posádky. Nájdenie lietadla a jeho čiernych skriniek na dne oceána v hĺbke okolo 4 000 metrov trvalo dva roky.



Oficiálne vyšetrovanie zistilo, že k leteckému nešťastiu prispelo viacero faktorov vrátane chyby pilotov a námrazy na vonkajších senzoroch nazývaných Pitotove trubice.



Air France bola obvinená z toho, že napriek rizikám neuskutočnila školenie v prípade námrazy na Pitotových trubiciach, Airbus zase z toho, že neurobil dosť na to, aby urýchlene informoval letecké spoločnosti a ich posádky o chybách s danými zariadeniami, alebo aby zabezpečil výcvik na zmiernenie rizika.



Havária natrvalo ovplyvnila letecký priemysel a viedla k zmenám v predpisoch pre snímače rýchlosti vzduchu a v spôsobe výcviku pilotov.



17.4.2023 - Francúzsky súd v pondelok zbavil spoločnosti Airbus Air France obvinení z neúmyselného zabitia v súvislosti s haváriou letu Air France 447 z Ria de Janeiro do Paríža v roku 2009, ktorá si vyžiadala 228 mŕtvych.Panel troch sudcov rozhodol, že neexistuje dostatok dôkazov o priamej väzbe medzi rozhodnutiami spoločností a haváriou.Aj keď súd neuznal spoločnosti vinnými z trestného činu, sudcovia uviedli, že Airbus a Air France nesú občiansku zodpovednosť za škody spôsobené haváriou lietadla a nariadili im odškodniť rodiny obetí.Celkovú sumu panel neposkytol, ale na september naplánoval pojednávania, aby sa to vyriešilo. Agentúra AP pripomína, že Air France už odškodnila rodiny obetí, ktoré pochádzali z 33 krajín vrátane Slovenska.Rozhodnutie súdu je prehrou pre rodiny obetí, ktoré bojovali 13 rokov o to, aby sa prípad dostal na súd. Proces trval dva mesiace. Spoločnosti čelili pokutám do 225-tisíc eur každá, ak by ich uznali vinnými z neúmyselného zabitia.