Dostávame rozkazy zabíjať aj ženy a deti, mal povedať ruský vojak svojej manželke

17.4.2023 - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zverejnila zachytený rozhovor medzi ruským vojakom a jeho manželkou, z ktorého vyplýva, že okupanti dostávajú rozkazy zabíjať aj ženy a deti, a že sú pripravení takéto rozkazy vykonať. Referuje o tom web SBU.„Museli sme zabiť neplnoletých, ženy, všetkých," vraví v odpočutom rozhovore so svojou ženou ruský vojak, ktorého poslali na front v decembri. Ďalej tvrdí, že „vo všeobecnosti to bolo jednoduché" a stačilo len strieľať. Následne manželke vraví, že idú ďalej robiť „čistky". Zdalo sa, že samotná žena nebola z rozprávania svojho muža vôbec šokovaná či zdesená.SBU na margo tohto rozhovoru uviedla, že ukrajinskí obrancovia vynaložia maximálne úsilie, aby Rusi čím skôr odišli preč z Ukrajiny a „výlučne v čiernych vreciach". „Robíme všetko pre to, aby sme všetkých ruských vojnových zločincov postavili pred súd," uviedla SBU.