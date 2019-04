Súd zrušil domáce väzenie uvalené na režiséra Serebrennikova

Na archívnej snímke Kirill Serebrennikov na moskovskom súde. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 8. apríla (TASR) - Moskovský mestský súd v pondelok zrušil domáce väzenie, ktoré nariadil režisérovi Kirillovi Serebrennikovovi, obvinenému v kauze sprenevery. Informovala o tom agentúra Interfax s tým, že režisér nesmie bez dovolenia opustiť miesto trvalého pobytu alebo inak brániť vyšetrovaniu.Mestský súd tak zrušil rozhodnutie súdu nižšieho stupňa z 2. apríla, ktorým sa Serebrennikovovi predĺžilo domáce väzenie až do 4. júla.Rovnaký súd v pondelok zrušil domáce väzenie aj dvom ďalším osobám zapleteným do kauzy sprenevery. Ide o bývalú šéfku oddelenia ministerstva kultúry pre štátnu podporu umenia a ľudového umenia Sofju Apfeľbaumovú a bývalého generálneho riaditeľa Siedmeho štúdia Jurija Itina. Obaja sa museli zaviazať, že neopustia miesto svojho trvalého pobytu.Interfax dodal, že v domácom väzení zostáva bývalý generálny producent Siedmeho štúdia Alexej Malobrodskij.Serebrennikov bol v domácom väzení od augusta 2017 a čakal v ňom sa súdny proces. Je obvinený zo sprenevery v prepočte viac ako 1,8 milióna eur z dotácií ministerstva kultúry, ktoré boli v rokoch 2011 - 2014 vyčlenené na realizáciu umeleckého projektu Platforma. Režisér, ktorý pôsobil ako umelecký šéf Gogoľovho divadla v Moskve, obvinenia odmieta a pokladá ich za "absurdné a nezmyselné". V prípade odsúdenia mu hrozí až desať rokov väzenia.Serebrennikovov osud vyvolal na ruskej umeleckej scéne veľmi silnú vlnu odporu. Prenasledovanie režiséra odsúdili tiež mnohí jeho zahraniční kolegovia.Domáce väzenie znemožnilo režisérovi absolvovať premiéry svojich dvoch divadelných produkcií. Na práci na projektoch však pokračoval, pričom napriek zákazu používal telefón i internet.Serebrennikovova tvorba je vo svete sledovaná, jeho filmy sa premietali na festivaloch v Cannes aj Benátkach. V marci dostal v Rusku tamojšiu najprestížnejšiu cenu - Nika - ako najlepší režisér, a to za svoj najnovší film Leto o sovietskej rockovej hviezde Viktorovi Cojovi, ktorý strihal už v domácom väzení.