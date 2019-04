Zníženie produkcie Boeingu 737 MAX zasiahlo cenu akcií dodávateľov

Na snímke technici kompletizujú nové lietadlo Boeing 737 Max 8 v závode americkej spoločnosti Boeing v Rentone v štáte Washington. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 8. apríla (TASR) - Rozhodnutie Boeingu znížiť výrobu lietadiel 737 MAX zasiahlo v pondelok akcie jeho dodávateľov, zatiaľ čo akcie európskeho konkurenta Airbus vzrástli.Boeing v piatok (5. 4.) neskoro večer oznámil, že plánuje znížiť mesačnú produkciu 737 MAX takmer o 20 % na 42 z 52 strojov od polovice apríla po dvoch tragických haváriách. To signalizuje, že neočakáva, že letecké úrady by čoskoro mohli povoliť návrat tohto modelu späť na oblohu.Úrady na celom svete uzemnili tieto lietadlá po tom, ako začiatkom marca havaroval v Etiópii druhý stroj 737 MAX, zhruba päť mesiacov po podobnej havárii v Indonézii. Rozhodnutie Boeingu o znížení produkcie zrazilo nadol akcie firiem v leteckom priemysle, ktoré sa podieľajú na výrobe 737, pričom akcie Meggitt, Melrose a Safran klesli o 1 až 2,5 %.Ak sa nižšia produkcia udrží do septembra 2019, potenciálna strata tržieb pre Meggitt predstavuje 8,53 milióna USD (7,59 milióna eur). A možno o niečo viac, keďže pri pôvodnom odhade tržieb sa počítalo so zvýšením mesačnej produkcie 737 MAX na 57 strojov v roku 2019, uviedli analytici maklérskej spoločnosti Jefferies.(1 EUR = 1,1233 USD)