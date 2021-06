Súd zrušil rozsudky v prípade dvoch lekárov v Trnave, ktorí pochybili pri pôrodoch

Obvinená sa školila

Pochybili pri troch pôrodoch

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Trnave zrušil odsudzujúci rozsudok v prípade dvoch bývalých lekárov Gynekologicko – pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave , ktorí čelia obvineniam za vážne pochybenia pri pôrodoch.Súd vec vrátil na opätovné rozhodnutie okresnému súdu. Ten pôvodne poslal skúseného pôrodníka Františka P. na 3,5 roka do väzenia, Ivanovi D. vymeral ročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky.Krajský súd zároveň potvrdil dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky v prípade ďalšej lekárky tejto kliniky a oslobodzujúci rozsudok v prípade lekárky Daniely Tóthovej. Všetci čelili obvineniam za prečin ublíženia na zdraví a prečin usmrtenia za niekoľko pôrodov, ktoré skončili tragicky.Advokát oslobodenej lekárky Peter Vačok povedal, že spoločnosti by cesta k oslobodzujúcemu rozsudku nemala trvať desať alebo jedenásť rokov. „V tomto prípade bol zničený život mladému človeku, ktorý už nikdy nechce robiť lekára. Obvinená bola po štvormesačnej praxi a bola v pozícii školenca,“ povedal Vačok. Jeho klientka po tejto skúsenosti na zdravotníctvo zanevrela, odišla do zahraničia a pôsobí v úplne inej oblasti.Lekári boli obžalovaní za pochybenia pri troch pôrodoch, ktoré mali mimoriadne tragický koniec. V prvom prípade ešte v roku 2009 najskôr v pôrodnici zomrel plod rodičky Adriany, neskôr aj samotná rodička.Obžaloba sa týkala aj prípadu Kataríny, ktorá v trnavskej pôrodnici v roku 2011 porodila syna Matúša, no ona pôrod neprežila. Ďalší prípad sa týka úmrtia plodu z roku 2010, po ktorom rodička Miriam upadla do kómy, tri mesiace ležala na jednotke intenzívnej starostlivosti a má trvalé následky na zdravotnom stave.