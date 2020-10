Sudán odškodní obete terorizmu, Trump ich za odmenu vyškrtne zo zoznamu teroristických krajín

Útoky si vyžiadali stovky obetí

Na zozname sú štyri krajiny

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - USA vyškrtnú Sudán zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Podmienkou je, že africký štát vyplatí americkým obetiam teroristických útokov a ich rodinám sľúbených 335 miliónov USD. Vyhlásil to v pondelok americký prezident Donald Trump Vyhlásenie prichádza dva týždne pred americkými prezidentskými voľbami v čase, keď sa Trumpova administratíva snaží presvedčiť Sudán a ďalšie arabské krajiny, aby sa pripojili k Spojeným arabským emirátom a Bahrajnu, ktoré v posledných mesiacoch nadviazali diplomatické vzťahy s Izraelom. S vyplatením kompenzácií predtým sudánska vláda súhlasila.„Vynikajúca správa. Nová sudánska vláda, ktorá robí veľký pokrok, súhlasila s vyplatením 335 miliónov USD americkým obetiam terorizmu a ich rodinám. Keď prídu na účet, vyradím Sudán zo zoznamu štátov sponzorujúcich terorizmus,“ napísal Trump na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Bombové útoky na ambasády USA v Keni a Tanzánii si v roku 1998 vyžiadali vyše dvesto životov. K útokom sa prihlásila teroristická organizácia Al-Káida v čase, keď v Sudáne žil jej vodca Usáma bin Ládin Vzťahy medzi USA a Sudánom sa zlepšili po zvrhnutí sudánskeho prezidenta Umara al-Bašíra, ktorý krajine vládol 30 rokov. Následne sa sudánska armáda dohodla s predstaviteľmi sudánskej opozície na rozdelení moci. Vyradením zo zoznamu krajín sponzorujúcich terorizmus by sa Sudánu otvoril prístup k zahraničným úverom a pomoci.Zoznam krajín sponzorujúcich terorizmus USA vytvorili v roku 1979. Označenie za sponzora terorizmu je spojené so sankciami, ktoré fakticky vylučujú akékoľvek transakcie medzi USA a dotknutými krajinami nad rámec humanitárnej pomoci. USA v súčasnosti na zozname vedú štyri krajiny, okrem Sudánu sú to Irán, Severná Kórea a Sýria.