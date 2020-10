Trenčiansky kraj spočítal už dve tretiny bytov, skokanom mesiaca bolo kúpeľné mesto

Sčítanie napreduje

Príprava sčítania obyvateľov

20.10.2020 - Vo viacerých mestách Trenčianskeho kraja už spočítali viac ako dve tretiny bytov a domov v rámci projektu Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Mesto Handlová má spočítaných 84 percent bytov, nad 70-percentnú úroveň sa už dostali aj v Myjave a Prievidzi.Ako informovala hovorkyňa projektu Jasmína Stauder, v Trenčianskom kraji bola k 30. septembru 2020 rozpracovanosť sčítania na úrovni necelých 50 percent.Podľa hovorkyne projektu však sčítanie v Trenčianskom kraji napreduje a aktuálne sa rozpracovanosť sčítania pohybuje na úrovni 58 percent."Skokanom mesiaca v kraji je kúpeľné mesto Trenčianske Teplice, ktoré počas niekoľkých dní dokázalo vďaka dobrej príprave a kooperácii so správcovskými spoločnosťami spracovať polovicu bytov," uviedla Stauder.Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže ďalšia fáza projektu, ktorou je príprava sčítania obyvateľov. "Pre elektronické sčítanie obyvateľov sme doteraz pripravili päť prezentačných školení, na ktorých sa zúčastnilo 268 zástupcov zo 182 obcí Trenčianskeho kraja. Z dôvodu aktuálnej situácie s pandémiou COVID-19 sme v plánovaných prezentačných školeniach nemohli pokračovať a zástupcom zvyšných 94 obcí sme ponúkli možnosť absolvovať školenie dištančnou formou," skonštatoval riaditeľ trenčianskeho pracoviska Štatistického úradu Slovenskej republiky Pavol Arpáš.Sčítavanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov.V Európskej únii sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roka 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roka 2024.