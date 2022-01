Sudánsky premiér Hamduk po masových protestoch rezignoval na svoju funkciu, armáda získala úplnú kontrolu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Sudánsky premiér Abdalláh Hamduk rezignoval na svoju funkciu. Stalo sa to po ďalšom dni protestov proti jeho nedávnej dohode o zdieľaní moci s armádou, ktorá v októbri uskutočnila prevrat. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že Hamdukov odchod zanecháva armáde úplnú kontrolu a predstavuje ranu pre krehké úsilie Sudánčanov o prechod k demokratickej vláde po zvrhnutí dlhoročného autokratického prezidenta Umara al-Bašíra v roku 2019.Demonštranti v mestách Chartúm a Umm Durmán, ktorí skandovali heslá ako „moc ľudu“, vyzývali na návrat k úplnej civilnej vláde. Vojenské zložky znova reagovali silou, čo si vyžiadalo dvoch mŕtvych. Od prevratu počas protestov zomrelo už viac ako 50 ľudí, informovala prodemokratická Komisia sudánskych lekárov.Hamduk v televíznom prejave uviedol, že krajina sa dostala do „nebezpečného zlomového bodu, ktorý ohrozuje celé jej prežitie“. Politik sa podľa svojich slov pokúsil zastaviť krajinu, aby sa neblížila ku „katastrofe“, ale napriek všetkému jeho úsiliu o dosiahnutie konsenzu sa mu to nepodarilo.Spomenutú dohodu o zdieľaní moci uzavreli vojenskí a civilní lídri v novembri. Hamduka, ktorý bol po prevrate v domácom väzení, dohoda znova urobila premiérom, ktorý mal viesť úradnícku vládu do budúcich volieb. Bolo však neisté, koľko moci bude nová civilná vláda mať a demonštranti tvrdili, že neveria armáde.Líder prevratu generál Abdal Fattáh Burhán argumentoval, že armáda zakročila, aby zabránila občianskej vojne. Sudán je podľa neho stále zaviazaný k prechodu k civilnej vláde, pričom voľby sú naplánované na júl 2023.