Dvojica zlodejov sa vlámala do skladu v okrese Senec, skončili v rukách polície

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Dvaja muži sa vlámali do skladu v Tomášove v okrese Senec, skončili v rukách polície. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v sobotu 1. januára krátko pred 7:30 prijali policajti oznámenie o krádeži vlámaním do skladu v obci Tomášov.Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) sa po príchode na miesto skontaktovali s majiteľom skladu. „Ten uviedol, že páchatelia poškodili uhlovou brúskou dvere skladu a popísal aj páchateľov a ich predpokladaný smer úteku, nakoľko disponoval kamerovým záznamom," ozrejmil Szeiff.Príslušníci PMJ pri prehliadke okolia spozorovali muža zodpovedajúceho popisu, ktorý sa dal na útek. „Policajti muža dobehli a nakoľko začal klásť aktívny odpor, nasadili mu služobné putá," skonštatoval Szeiff. Neďaleko spozorovali aj druhého muža, ktorý sa brodil prívodným kanálom a chcel utiecť. Tiež skončil v rukách polície.Obaja zadržaní muži uviedli, že do skladu sa vlámali za účelom odcudzenia stavebného materiálu a náradia. Policajti neďaleko našli aj vozidlo Škoda Fabia, v ktorom bol poškodený zámok zo skladu. Mužov eskortovali na policajné oddelenie. Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Senci začal stíhanie vo veci trestného činu krádeže v štádiu pokusu, spáchaného formou spolupáchateľstva.