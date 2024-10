Sudca Kliment sa postaví pred súd. Rozhodovať sa bude o jeho odvolaní z funkcie na návrh ministra Suska

8.10.2024 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd SR vytýčil na 10. decembra disciplinárne pojednávanie so sudcom Najvyššieho súdu SR Jurajom Klimentom . Ako vyplýva zo rozpisu pojednávaní súdu, vec sa týka návrhu ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ), ktorý žiada, aby súd zbavil Klimenta funkcie sudcu. Juraj Kliment je dlhodobo terčom kritiky predsedu vlády Roberta Fica a viacerých stíhaných osôb v medializovaných trestných kauzách.Dôvodom disciplinárneho návrhu ministra sú tri veci, ktoré sa týkajú obhajcu a poradcu premiéra Roberta Fica Mareka Paru . Susko tvrdí, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči jeho osobe.Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby, konkrétne jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týka Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre Denník SME Kliment momentálne na NSS SR čelí aj konaniu pre potýčku na parkovisku s kolegom Petrom Paludom . Predseda NS SR Ján Šikuta a sudcovská rada NS SR v tejto súvislosti navrhujú jeho preloženie sa súd nižšieho stupňa, prípadne znížiť mu plat o 50 percent na jeden rok.