Sudca posunul vyhlásenie trestu pre Trumpa v prípade platieb za mlčanie, oznámi ho až koncom novembra

Falšovanie obchodných záznamov

Trump ocenil oznámenie sudcu

7.9.2024 (SITA.sk) - Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci procesu v prípade platieb za mlčanie odsúdia až po novembrových voľbách. Sudca Juan Merchan v piatok oznámil, že k tomuto rozhodnutiu dospel z časti aj preto, aby zabránil akémukoľvek zdanlivému ovplyvneniu výsledku prezidentských volieb Ako v piatkovom liste uviedol, Trumpovi udelí trest, ak to bude nevyhnutné, 26. novembra. Reagoval tak na žiadosť Trumpových právnikov o posunutie vyhlásenia trestu. Informuje o tom portál CNN.V máji exprezidenta uznala porota na manhattanskom súde vinným v 34 bodoch obžaloby z falšovania obchodných záznamov s cieľom zakryť platbu za mlčanie pornoherečke, ktorá tvrdila, že s ním mala pomer.Vyhlásenie trestu je však už mesiace pozastavené, keďže sa Trumpovi právnici snažia o jeho zrušenie pre júlové rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré pripísalo rozsiahlu imunitu bývalým hlavám štátu.Merchan napísal, že o Trumpovom návrhu na zrušenie rozsudku rozhodne vzhľadom na rozhodnutie najvyššieho súdu o imunite až 12. novembra, teda tiež po voľbách, ktoré sa uskutočnia 5. novembra.Trump po Merchanovom oznámení sudcu ocenil za to, ako ho formuloval, pričom vyzdvihol, že by trest oznámil, ak by to bolo nevyhnutné. Zároveň vyhlásil, že by celý prípad mali zrušiť.