Žiga by podľa Fica mohol viesť parlament až do konca volebného obdobia, ak sa koaličné strany nedohodnú

Fico rešpektuje koaličnú zmluvu

Danko má dobrú politickú intuíciu

7.9.2024 (SITA.sk) - Je normálne, že sa strany vládnej koalície rozprávajú o téme obsadenia postu predsedu parlamentu . V diskusnej relácii Slovenskej televízie a rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády Smer-SD ).Pozícia šéfa Národnej rady (NR) SR sa uprázdnila na jar tohto roka po tom, ako bývalý predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini , ktorý ju zastával, zvíťazil v prezidentských voľbách a stal sa novou hlavou štátu."Bez voličov vládnej koalície by Peter Pellegrini nebol zvolený za prezidenta. Preto je rétorika Andreja Danka veľmi správna a ja ho v tom podporujem," vyjadril sa Fico.Post predsedu parlamentu podľa platnej koaličnej zmluvy prináleží Hlasu, no dlhodobo oň prejavuje záujem predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Ten opakovane uvádza, že to boli i voliči jeho strany, ktorí svojimi hlasmi Pellegrinimu pomohli do prezidentského kresla.Fico podotkol, že Pellegrini bol prezidentským kandidátom koalície (pred prvým kolom ohlásil kandidatúru aj Danko, napokon ju ale stiahol a podporil v ňom Štefana Harabina , v druhom kole sa SNS postavila za Pellegriniho - pozn. SITA).Premiér zdôraznil, že rešpektuje koaličnú zmluvu, ktorá post predsedu parlamentu prisudzuje Hlasu. Dodal, že k voľbe predsedu NR SR pristúpia len v prípade, ak budú mať istotu, že zvolený bude.Vedenie parlamentu je podľa neho v súčasnosti vyriešené tým, že ju vedie podpredseda Peter Žiga (Hlas-SD). Fico nevylúčil ani to, že by Žiga mohol stáť na čele parlamentu až do konca volebného obdobia, ak sa nedohodnú.Danko má podľa Fica dobrú politickú intuíciu, a to, čo chce realizovať, podľa neho môže lepšie robiť z parlamentu, než z vlády. Reagoval tak na otázku, či by nebolo vhodné ponúknuť predsedovi SNS post vo vládnom kabinete. Premiér zdôraznil, že nevidí dôvod na rekonštrukciu vlády.