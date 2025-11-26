|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 26.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kornel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. novembra 2025
Sudca Truban je nevinný, pôvodné rozhodnutie neobstálo pred Ústavným súdom – VIDEO
Najvyšší správny súd SR v stredu v rámci disciplinárneho procesu oslobodil sudcu
Zdieľať
26.11.2025 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd SR v stredu v rámci disciplinárneho procesu oslobodil sudcu Špecializovaného trestného súdu a jeho súčasného predsedu Michala Trubana. Ako uviedol predseda senátu Milan Matulník, nebolo totiž preukázané, že sa stal skutok, pre ktorý bol Truban stíhaný.
Súd mu v stredu zároveň priznal náhrady trov konania. Vo veci pritom NSS SR rozhodoval už druhýkrát po zásahu Ústavného súdu SR. Práve jeho rozhodnutím bol podľa Matulníka NSS SR pri stredajšom verdikte viazaný. Rozhodnutie prijal senát NSS SR v pomere hlasov 5:0 a je právoplatné.
Prítomný zástupca Súdnej rady SR Adrián Kucek, ako aj podpredseda ŠTS Roman Púchovský navrhli na stredajšom pojednávaní Trubana oslobodiť vzhľadom na rozhodnutie ÚS SR, ktorý v júni tohto roku zrušil rozhodnutie disciplinárneho senátu NSS SR, ktorý ešte v marci 2023 uznal Trubana za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia a uložil mu trest zníženia platu o 50 percent na dobu šiestich mesiacov.
Ako v tejto súvislosti skonštatoval senát ÚS SR zložený z predsedu Petra Straku a sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša, v prípade došlo k porušeniu základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa Ústavy SR, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vec preto ústavný súd vrátil na NSS SR na ďalšie konanie.
Truban v stredu po vynesení rozsudku vyzval bývalého predsedu súdnej rady Jána Mazáka a bývalého šéfa ŠTS Jána Hrubalu, aby k stredajšiemu oslobodzujúcemu rozsudku zvolali tlačovú konferenciu ako vtedy, keď na neho podali disciplinárny návrh v októbri 2020.
"Ja verím, že dôjde k akceptácii tejto mojej výzvy," vyhlásil. Zároveň skonštatoval, že jeho disciplinárne stíhanie bolo excesom. Pripomenul pritom, že pri rozhodovaní o väzbe v kauze Dobytkár, kde mal byť údajne zaujatý, ho nenamietal ani prokurátor. Jeho nezaujatosť tiež potvrdil Najvyšší súd SR. To najvyšší správny súd pri prvom rozsudku podľa neho nevzal v úvahu.
Najvyšší správny súd v marci 2023 skonštatoval, že Truban sa nenamietnutím pre možnú zaujatosť pri rozhodovaní o väzbe obvineného podnikateľa Norberta Bödöra v roku 2020 dopustil závažného disciplinárneho previnenia, konkrétne porušenia povinností sudcu. Uložil mu trest zníženia platu o 50 percent na dobu šiestich mesiacov.
Návrh na disciplinárne stíhanie Trubana podali ešte v októbri 2020 bývalý šéf ŠTS Ján Hrubala a bývalý predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. V rámci disciplinárneho podania Hrubala aj Mazák navrhli, aby sudcu preložili na súd nižšieho stupňa. Dôvodom bolo, že sa sudca nenamietol pre možnú zaujatosť pri rozhodovaní o väzbe podnikateľa Bödöra obvineného v kauze Dobytkár. Vo výpovedi jedného zo svedkov v spise totiž figurovalo meno sudcu v súvislosti s vybavovaním dotácie pre penzión jeho rodiny.
"Disciplinárny senát túto vec posudzoval osobitne vnímavo a citlivo," povedal v marci 2023 predseda disciplinárneho senátu Michal Matulník. Pripomenul, že vo výpovedi Mareka Kodadu, ktorý je svedkom v kauze Dobytkár, sa meno sudcu Trubana spomínalo trikrát a navyše v spojení s osobami obvinenými z trestnej činnosti.
Je preto možné predpokladať, že sudca mohol mať záujem takúto výpoveď marginalizovať. Pokiaľ ide o uložený trest, senát podľa neho vychádzal zo strednej škály možností. "Cieľom disciplinárneho senátu nie je rituálne popraviť obvineného," zdôraznil Matulník.
Sudca Truban ešte v decembri 2022 uviedol pred súdom, že si nie je vedomý pochybenia. "Necítim sa byť vinný," povedal Truban s tým, že v čase rozhodovania o väzbe Norberta Bödöra k nemu nemal žiadny pomer a takisto nemal pomer k danej trestnej veci. Zároveň zdôraznil, že na jeho možnú zaujatosť nepoukazoval ani dozorový prokurátor prípadu.
Zdroj: SITA.sk - Sudca Truban je nevinný, pôvodné rozhodnutie neobstálo pred Ústavným súdom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Súd mu v stredu zároveň priznal náhrady trov konania. Vo veci pritom NSS SR rozhodoval už druhýkrát po zásahu Ústavného súdu SR. Práve jeho rozhodnutím bol podľa Matulníka NSS SR pri stredajšom verdikte viazaný. Rozhodnutie prijal senát NSS SR v pomere hlasov 5:0 a je právoplatné.
Ústavný súd zrušil pôvodné rozhodnutie disciplinárneho senátu
Prítomný zástupca Súdnej rady SR Adrián Kucek, ako aj podpredseda ŠTS Roman Púchovský navrhli na stredajšom pojednávaní Trubana oslobodiť vzhľadom na rozhodnutie ÚS SR, ktorý v júni tohto roku zrušil rozhodnutie disciplinárneho senátu NSS SR, ktorý ešte v marci 2023 uznal Trubana za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia a uložil mu trest zníženia platu o 50 percent na dobu šiestich mesiacov.
Ako v tejto súvislosti skonštatoval senát ÚS SR zložený z predsedu Petra Straku a sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša, v prípade došlo k porušeniu základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa Ústavy SR, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vec preto ústavný súd vrátil na NSS SR na ďalšie konanie.
Vyzval k zvolaniu tlačovej konferencie
Truban v stredu po vynesení rozsudku vyzval bývalého predsedu súdnej rady Jána Mazáka a bývalého šéfa ŠTS Jána Hrubalu, aby k stredajšiemu oslobodzujúcemu rozsudku zvolali tlačovú konferenciu ako vtedy, keď na neho podali disciplinárny návrh v októbri 2020.
"Ja verím, že dôjde k akceptácii tejto mojej výzvy," vyhlásil. Zároveň skonštatoval, že jeho disciplinárne stíhanie bolo excesom. Pripomenul pritom, že pri rozhodovaní o väzbe v kauze Dobytkár, kde mal byť údajne zaujatý, ho nenamietal ani prokurátor. Jeho nezaujatosť tiež potvrdil Najvyšší súd SR. To najvyšší správny súd pri prvom rozsudku podľa neho nevzal v úvahu.
Pôvodné rozhodnutie z roku 2023
Najvyšší správny súd v marci 2023 skonštatoval, že Truban sa nenamietnutím pre možnú zaujatosť pri rozhodovaní o väzbe obvineného podnikateľa Norberta Bödöra v roku 2020 dopustil závažného disciplinárneho previnenia, konkrétne porušenia povinností sudcu. Uložil mu trest zníženia platu o 50 percent na dobu šiestich mesiacov.
Návrh na disciplinárne stíhanie Trubana podali ešte v októbri 2020 bývalý šéf ŠTS Ján Hrubala a bývalý predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. V rámci disciplinárneho podania Hrubala aj Mazák navrhli, aby sudcu preložili na súd nižšieho stupňa. Dôvodom bolo, že sa sudca nenamietol pre možnú zaujatosť pri rozhodovaní o väzbe podnikateľa Bödöra obvineného v kauze Dobytkár. Vo výpovedi jedného zo svedkov v spise totiž figurovalo meno sudcu v súvislosti s vybavovaním dotácie pre penzión jeho rodiny.
Ako disciplinárny senát posudzoval vec
"Disciplinárny senát túto vec posudzoval osobitne vnímavo a citlivo," povedal v marci 2023 predseda disciplinárneho senátu Michal Matulník. Pripomenul, že vo výpovedi Mareka Kodadu, ktorý je svedkom v kauze Dobytkár, sa meno sudcu Trubana spomínalo trikrát a navyše v spojení s osobami obvinenými z trestnej činnosti.
Je preto možné predpokladať, že sudca mohol mať záujem takúto výpoveď marginalizovať. Pokiaľ ide o uložený trest, senát podľa neho vychádzal zo strednej škály možností. "Cieľom disciplinárneho senátu nie je rituálne popraviť obvineného," zdôraznil Matulník.
Sudca Truban ešte v decembri 2022 uviedol pred súdom, že si nie je vedomý pochybenia. "Necítim sa byť vinný," povedal Truban s tým, že v čase rozhodovania o väzbe Norberta Bödöra k nemu nemal žiadny pomer a takisto nemal pomer k danej trestnej veci. Zároveň zdôraznil, že na jeho možnú zaujatosť nepoukazoval ani dozorový prokurátor prípadu.
Zdroj: SITA.sk - Sudca Truban je nevinný, pôvodné rozhodnutie neobstálo pred Ústavným súdom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilinka doručil Rašimu list so zásadnými výhradami k návrhu zákona o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov – FOTO
Žilinka doručil Rašimu list so zásadnými výhradami k návrhu zákona o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Kresťanská únia nechce na Slovensku manželstvá rovnakého pohlavia, KDH sa obrátilo na Fica aj Suska
Kresťanská únia nechce na Slovensku manželstvá rovnakého pohlavia, KDH sa obrátilo na Fica aj Suska