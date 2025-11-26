Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Žilinka doručil Rašimu list so zásadnými výhradami k návrhu zákona o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov – FOTO


Tagy: Generálny prokurátor SR Návrh zákona Predseda Národnej rady SR (NR SR)

Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil predsedovi Národnej rady (NR) SR Richardovi Rašimu (



Zdieľať
bp_9219 676x451 26.11.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil predsedovi Národnej rady (NR) SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) list s najzásadnejšími výhradami k návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.


V prvom rade som zopakoval, že neboli splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona,“ uviedol Žilinka na sociálnej sieti, kde zverejnil aj samotný list. Návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválila v sobotu 22. novembra vláda na mimoriadnom rokovaní.

Návrh bol prerokovaný v skrátenom režime


Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti. Zároveň kabinet schválil, že návrh sa má v NR SR prerokovať v skrátenom režime, čo poslanci koalície po zarezaní rozpravy v noci na stredu aj odhlasovali.

Generálny prokurátor už tesne po schválení návrhov reagoval, že na schvaľovanie zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti v skrátenom legislatívnom konaní nevzhliada splnené zákonné podmienky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V liste adresovanom šéfovi parlamentu vyslovil názor, že navrhovateľ „zvolil neštandardný spôsob kreovania Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti“. Ako Žilinka napísal, v právnom štáte by rozšírenie kompetencií či reakcia na poznatky aplikačnej praxe nemali byť dôvodom na zrušenie existujúceho štátneho orgánu.

Navrhovateľ tiež podľa generálneho prokurátora zúžil ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a to bez zreteľa na právo Európskej únie. Výhrady má Žilinka aj k tomu, že podľa jeho názoru navrhovateľ nerešpektoval princípy právneho štátu, a to najmä princíp právnej istoty. Jeho súčasťou je totiž aj zákaz retroaktivity právnych noriem a princíp legitímneho očakávania.

Návrh je v rozpore s európskou smernicou


V samotnom liste tiež Žilinka skonštatoval, že poskytovanie ochrany oznamovateľov v trestnom konaní je dlhodobo v pôsobnosti prokurátorov, ktorí majú poznatky z jej praktického uplatňovania. Podľa generálneho prokurátora je na škodu veci, že sa takéto významné zásahy majú udiať v skrátenom legislatívnom konaní a bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Poukázal aj na to, že zúženie ochrany oznamovateľov je v priamom rozpore s európskou smernicou o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie.

Podľa Smernice informáciami o porušeniach sú tiež informácie o podozreniach, ku ktorým dôjde aj v organizácii, s ktorou nahlasujúca osoba je alebo bola v kontakte prostredníctvom svojej práce,“ napísal.

Prechodné ustanovenia návrhu tiež podľa generálneho prokurátora vyvolávajú pochybnosti o ich ústavnosti, konkrétne s pasážami Ústavy SR týkajúcimi sa deľby moci, princípu právnej istoty a princípu ústavnosti.

Ako judikuje Ústavný súd SR, nikomu nemožno odňať jeho riadnym spôsobom nadobudnuté práva na základe neskoršie vydaného právneho predpisu. Práve súčasťou ochrany dôvery v právny poriadok je zákaz spätného (retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov, respektíve ich ustanovení. Inak by sa vážne narušila požiadavka na ich bezrozpornosť alebo všeobecnú prístupnosť (poznateľnosť),“ uzavrel Žilinka list s tým, že verí, že jeho výhrady prispejú k prijatiu takej právnej úpravy, ktorá bude v súlade s Ústavou SR aj medzinárodnými záväzkami Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka doručil Rašimu list so zásadnými výhradami k návrhu zákona o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Návrh zákona Predseda Národnej rady SR (NR SR)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov sú znepokojení novou legislatívou, odmietajú aj tvrdenia o politizácii úradu
<< predchádzajúci článok
Sudca Truban je nevinný, pôvodné rozhodnutie neobstálo pred Ústavným súdom – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 