Streda 26.11.2025
Úvodná strana
26. novembra 2025
Žilinka doručil Rašimu list so zásadnými výhradami k návrhu zákona o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov – FOTO
Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil predsedovi Národnej rady (NR) SR Richardovi Rašimu (
26.11.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil predsedovi Národnej rady (NR) SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) list s najzásadnejšími výhradami k návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
„V prvom rade som zopakoval, že neboli splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona,“ uviedol Žilinka na sociálnej sieti, kde zverejnil aj samotný list. Návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválila v sobotu 22. novembra vláda na mimoriadnom rokovaní.
Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti. Zároveň kabinet schválil, že návrh sa má v NR SR prerokovať v skrátenom režime, čo poslanci koalície po zarezaní rozpravy v noci na stredu aj odhlasovali.
Generálny prokurátor už tesne po schválení návrhov reagoval, že na schvaľovanie zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti v skrátenom legislatívnom konaní nevzhliada splnené zákonné podmienky.
V liste adresovanom šéfovi parlamentu vyslovil názor, že navrhovateľ „zvolil neštandardný spôsob kreovania Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti“. Ako Žilinka napísal, v právnom štáte by rozšírenie kompetencií či reakcia na poznatky aplikačnej praxe nemali byť dôvodom na zrušenie existujúceho štátneho orgánu.
Navrhovateľ tiež podľa generálneho prokurátora zúžil ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a to bez zreteľa na právo Európskej únie. Výhrady má Žilinka aj k tomu, že podľa jeho názoru navrhovateľ nerešpektoval princípy právneho štátu, a to najmä princíp právnej istoty. Jeho súčasťou je totiž aj zákaz retroaktivity právnych noriem a princíp legitímneho očakávania.
V samotnom liste tiež Žilinka skonštatoval, že poskytovanie ochrany oznamovateľov v trestnom konaní je dlhodobo v pôsobnosti prokurátorov, ktorí majú poznatky z jej praktického uplatňovania. Podľa generálneho prokurátora je na škodu veci, že sa takéto významné zásahy majú udiať v skrátenom legislatívnom konaní a bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Poukázal aj na to, že zúženie ochrany oznamovateľov je v priamom rozpore s európskou smernicou o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie.
„Podľa Smernice informáciami o porušeniach sú tiež informácie o podozreniach, ku ktorým dôjde aj v organizácii, s ktorou nahlasujúca osoba je alebo bola v kontakte prostredníctvom svojej práce,“ napísal.
Prechodné ustanovenia návrhu tiež podľa generálneho prokurátora vyvolávajú pochybnosti o ich ústavnosti, konkrétne s pasážami Ústavy SR týkajúcimi sa deľby moci, princípu právnej istoty a princípu ústavnosti.
„Ako judikuje Ústavný súd SR, nikomu nemožno odňať jeho riadnym spôsobom nadobudnuté práva na základe neskoršie vydaného právneho predpisu. Práve súčasťou ochrany dôvery v právny poriadok je zákaz spätného (retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov, respektíve ich ustanovení. Inak by sa vážne narušila požiadavka na ich bezrozpornosť alebo všeobecnú prístupnosť (poznateľnosť),“ uzavrel Žilinka list s tým, že verí, že jeho výhrady prispejú k prijatiu takej právnej úpravy, ktorá bude v súlade s Ústavou SR aj medzinárodnými záväzkami Slovenska.
