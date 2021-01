Sudcovia a advokáti kritizujú zmeny počas núdzového stavu a hovoria aj o „hybridných aktoch“ hygienikov

Spontánna reakcia na dianie

„Hybridné akty“ hygienikov

Problémové výpovede svedka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - Sudcovia, advokáti, akademici a príslušníci ďalších právnických profesií vyzývajú na zachovanie princípov právneho štátu v Slovenskej republike.Ako uviedli, negatívne vnímajú napríklad obmedzenie právomocí Ústavného súdu SR , využívanie skrátených legislatívnych konaní, retroaktívne pôsobenie zákonov v rozpore s princípmi právnej istoty či neprimerané zásahy do ľudských práv prijímaním protiepidemických opatrení.Výzvu zatiaľ podpísalo 140 signatárov. Jedna z nich, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II Eva Bieliková pre agentúru SITA uviedla, že výzva vznikla ako „spontánna reakcia na dianie v Slovenskej republike“.„Počas núdzového stavu môžu nastať iba také obmedzenia ľudských práv a zmeny v rozdelení právomocí, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prekonanie výnimočnej situácie. Účel týchto obmedzení a zmien v rozdelení právomocí musí zároveň v podstate spočívať v prekonaní núdze a v návrate k normalite,“ vysvetľujú signatári vo výzve.Dodali, že nemožno ospravedlniť obmedzenia ľudských práv a zmeny v rozdelení právomocí, ktoré by nijako nesúviseli s núdzovou situáciou.Ako vo výzve zdôraznili, k závažným zásahom do ľudských práv nedochádza prostredníctvom zákona, ale na základe „hybridných aktov“ Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Pôsobnosť ÚVZ je podľa signatárov v mnohých oblastiach sporná. „Vyhlášky tohto úradu sú síce všeobecne záväznými právnymi predpismi, avšak vzhľadom na osobitný status ÚVZ nie je možné iniciovať preskúmanie súladu jeho vyhlášok s ústavou a ústavnými zákonmi na Ústavnom súde SR,“ doplnili.Veľkým problémom je podľa výzvy na zachovanie princípov právneho štátu aj súčasný stav zneužívania inštitútu väzby na vytváranie nátlaku na obvineného s cieľom získať jeho priznanie, či spoluprácu pri odhaľovaní inej trestnej činnosti.Signatári považujú za problém aj výpovede spolupracujúceho svedka ako kľúčového dôkazu v trestných konaniach proti sudcom alebo policajným funkcionárom, vzťahy orgánov činných v trestnom konaní a médií a vzťahy medzi vládnucimi politikmi a súdnou mocou, či reformu súdnictva a súdnej mapy.Pod výzvou je podpísaná napríklad Judita Laššáková, asistentka europoslanca Miroslava Radačovského , ktorý kandidoval za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) , no neskôr zo strany odišiel. Tiež sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a členka Súdnej rady SR Marcela Kosová , ktorá prednedávnom kritizovala predsedu súdnej rady Jána Mazáka Podpísaný je aj emeritný sudca Najvyššieho súdu SR (NS SR) a bývalý podpredseda Ústavného súdu SR Milan Ľalík. Ten počas svojho aktívneho pôsobenia navrhol za predsedu NS SR Štefana Harabina . Podpísaný je tiež sudca Okresného súdu Bratislava II Patrik Števík, ktorý sa viackrát objavil ako respondent v textoch portálu Hlavné správy, ktorého obsah je často označovaný ako sporný.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj Ministerstvo spravodlivosti SR