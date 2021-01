Mimovládka Transparency skúmala dotácie na nájomné, našla pochybnosti pri 24 spoločnostiach

Systém je ľahko zneužiteľný

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - Štátne dotácie na nájomné dostávajú podľa zistení Transparency International Slovensko (TIS) aj firmy bez priestorov či adekvátnych tržieb. Mimovládna organizácia našla po preskúmaní minuloročných dotácií pochybnosti pri 24 spoločnostiach s celkovou pridelenou dotáciou 1,4 mil. eur. Ministerstvo hospodárstva SR pritom v rámci prvej vlny vyplatilo 19 359 žiadostí v celkovej výške takmer 40 mil. eur. Ako ďalej informuje TIS vo zverejnenom blogu, v tejto súvislosti už podala podnet na podozrenie zo subvenčného podvodu na rezort hospodárstva i prokuratúru.Transparency upozorňuje, že v prípade poskytovania tejto formy štátnej pomoci sa dotačné zmluvy povinne nezverejňujú.Žiadatelia na ministerstvo neposielajú kópie nájomných zmlúv, potvrdenie o vlastníctve či prenájme nehnuteľností. Vo formulári len vyplnia, s kým majú nájomný vzťah, adresu prevádzky, aká je suma nájomného a o akú výšku dotácie žiadajú.„Tento systém je tak ľahko zneužiteľný, lebo nájomné zmluvy medzi súkromnými stranami nie sú jednoducho verejne dostupné, a dohodnutá výška nájomného medzi dvoma súkromníkmi vlastne nemá strop,"Aktuálne už za rovnakých podmienok beží druhá vlna poskytovania dotácií. „Ak chceme zo spoločných peňazí pomáhať tým, čo pomoc potrebujú, a ktorých pandémia naozaj zasiahla, mal by rezort hospodárstva zmeniť prístup ku kontrole prideľovaných miliónov. Je tiež najvyšší čas vrátiť sa k podpisovaniu zmlúv s prijímateľmi dotácií a k ich zverejňovaniu, ako to robia ostatné dotačné schémy," odporúča ministerstvu mimovládna organizácia.Zároveň by podľa nej mal rezort v prípade potvrdenia podozrení, žiadať vyplatené finančné prostriedky späť. Poskytovanie dotácií na nájomné je založené na dohode medzi nájomcom a prenajímateľov.Oprávnenými žiadateľmi sú nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo hospodárstva SR.