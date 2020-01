Sudcovia čoraz častejšie využívajú elektronické náramky, náklady na väzňov sa tak znižujú

Inštitút je pomerne nový

Monitorujú už stovky osôb

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Počty elektronicky monitorovaných osôb v súdnictve stúpajú. Predseda Okresného súdu v Prievidzi Robert Šorl vníma inštitút pozitívne aj napriek tomu, že si podľa neho vyžaduje väčšiu administratívu. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA. Ministerstvo spravodlivosti SR eviduje neustály nárast elektronických monitorovacích zariadení.Ich počty však stúpajú zatiaľ iba v desiatkach. Šéf prievidzského súdu Šorl si to vysvetľuje aj tým, že inštitút je pomerne nový, pričom funguje od prvého januára 2016.„Určite to hodnotím pozitívne, pretože sa týmto spôsobom môže nahradiť väzenie v istých prípadoch. Pri náramkoch je síce nevyhnutná spolupráca viacerých inštitúcií alebo osôb, napríklad s probačnými úradníkmi, ale určite je to krokom vpred," povedal Šorl.Náramky sa podľa neho nevyužívajú vo vyššej miere preto, že inštitút je stále pomerne novinkou. „Asi to bude tým, že ide o pomerne novú možnosť,“ dodal. O využití sledovacieho zariadenia rozhodujú súdy, ktoré takýmto spôsobom môžu nahradiť väzbu v prípade obvinených či odsúdených.Tlačový odbor rezortu spravodlivosti informoval agentúru SITA, že aj v stredu nahradil sudca v Michalovciach elektronickým náramkom väzbu. Podľa aktuálnych štatistík je na Slovensku 259 takto monitorovaných osôb. Po náramkoch siahajú častejšie aj samotné ústavy na výkon trestu či väzby.Náklady na jedného odsúdeného predstavujú priamo v ústave na deň viac ako 45 eur, mesačne 1 400 eur a ročne prekročí hranicu 16 800 eur. Pri využití monitorovacieho zariadenia sú náklady neporovnateľne nižšie.Alternatívne tresty, akým je trest domáceho väzenia, ale napríklad aj peňažný trest a trest povinnej práce, sa na Slovensku využívajú podstatne menej ako v západnej Európe. Známy je príklad obžalovaného Pavla R., ktorý je monitorovaný niekoľko mesiacov.