Sudcovia kritizujú niektorých politikov, vyjadrenia o urýchlenú zmenu sporného paragrafu sú alarmujúce

Sú pripravení pomôcť

Osobné útoky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vyjadrenia niektorých vrcholných politikov o zámere urýchlene zmeniť paragraf 363 Trestného poriadku sú alarmujúce. Skonštatovalo to v stanovisku Prezídium Združenia sudcov Slovenska (ZSS) , ktoré agentúre SITA poskytol prezident ZSS František Mozner Takúto „unáhlenú a čiastkovú“ zmenu právnej úpravy považuje združenie v právnom štáte neprípustnú politickú reakciu na rozhodnutie justičného orgánu.Vyzývajú preto všetky zainteresované subjekty, aby k prípadnej komplexnej zmene Trestného poriadku pristúpili až na základe riadneho, transparentného a zodpovedného legislatívneho procesu, do ktorého budú zapojené všetky dotknuté verejné inštitúcie, vedecké inštitúcie, profesijné a stavovské organizácie, ako i verejnosť. Ako dodali, združenie je pri tvorbe takéhoto právneho predpisu pripravené pomôcť.„Združenie sudcov Slovenska dlhodobo upozorňuje na to, že reakcie politikov na konkrétne rozhodnutia súdov často prekračujú hranice prípustnej odbornej a vecnej kritiky súdnych rozhodnutí, čím nielen podkopávajú ich autoritu a dôveru verejnosti v justíciu, ale zároveň, najmä v prípade vrcholných predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci, vytvárajú neprípustný tlak na rozhodovanie sudcov v konkrétnych veciach, ktorý je spôsobilý ohroziť ich nezávislosť,“ uviedlo vo vyhlásení ZSS.Tomuto negatívnemu trendu zodpovedajú podľa združenia aj súčasné vyjadrenia časti politickej reprezentácie. Ako zdôraznilo ZSS, tie majú charakter až osobných útokov na adresu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku , respektíve jeho námestníka Jozefa Kanderu Koalícia sa minulý týždeň dohodla na zriadení pracovnej skupiny na preskúmanie a úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku. Na základe tohto paragrafu generálna prokuratúra 31. augusta zrušila obvinenia voči podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi , bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Ľubomírovi Arpášovi a jeho manželke Dane Arpášovej a tiež dve obvinenia voči exriaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému