Matovič vníma Kollára ako dobrého človeka a za odstrelením Kovaříka vidí mafiu a skorumpovaných novinárov

Obavy z tretej vlny pandémie

Kľúčová chvíľa v dejinách Slovenska

Kollár má pieskovitú česť

uviedol Matovič a pokračoval, že ak sa na pieskovisku na niekoho zaútočí, tak sa snaží kamaráta ochrániť.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Policajného prezidenta Petra Kovaříka podľa predsedu Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti (OĽaNO) a ministra financií Igora Matoviča „odstrelila“ z funkcie mafia v súčinnosti s niektorými skorumpovanými novinármi.Predseda OĽaNO to povedal v relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ktorého chce odvolávať opozícia, má Matovičovu dôveru. Podľa neho minister vnútra zabezpečuje policajnému zboru slobodu pri vyšetrovaní mafie.Naopak, líder OĽaNO kritizoval ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) za stav zaočkovanosti 80-ročných ľudí a podmienky, aké boli pri otváraní škôl.„Je mimoriadne nebezpečné pustiť deti do škôl bez toho, aby sme mali istotu, či prešli cez nejaký test,“ vyhlásil Matovič. Ak sa podľa neho ukáže, že to bola zásadná chyba, jeho dôveru Lengvarský nebude mať. Matovič sa obáva, že tretia vlna pandémie „vybuchne“.Minister financií ďalej tvrdil, že v dejinách Slovenska zažívame kľúčovú chvíľu, či mafia bude znovu vládnuť. Ak krajina podľa neho pôjde cestou, ktorú ukázala generálna prokuratúra pri zbavení obvinenia exriaditeľa tajnej služby Vladimíra Pčolinského , podnikateľa Jaroslava Haščáka či bývalého dôstojníka tajnej služby Ľubomíra Arpáša , tak sme sa „vydali spiatočkou“. Generálna prokuratúra zbavila obvinení spomínaných ľudí na základe paragrafu 363 Trestného poriadku. Koalícia sa teraz rozpráva o tom, ako tento paragraf zmeniť. Líder Sme rodina Boris Kollár odmieta možnosť, že by sa tento paragraf zrušil. Matovič predpokladá, že výsledok riešenia by koalícia mohla poznať do dvoch týždňov.Na otázku, či išlo o zlú voľbu, keď parlament rozhodol, že kandidátom na post generálneho prokurátora bude Maroš Žilinka , Matovič odpovedal, že nič nenasvedčovalo tomu, že by bol Žilinka krivým človekom. „Bol by som veľmi rád, aby ľudia vzhliadali ku generálnemu prokurátorovi ako k pevnému kolu v plote, ktorý dáva istotu spravodlivosti. Vo mne sa ten pocit dosť výrazne naštrbil,“ povedal šéf OĽaNO.Boris Kollár kritizoval trestné stíhanie nominanta Sme rodina Pčolinského za korupciu. Hovoril o chybách v obvinení exriaditeľa SIS Matovič vníma svojho koaličného partnera Kollára ako „dobrého človeka“. „On má pieskovitú česť, ktorá sa formuje na pieskovisku, keď sa hráte s druhými chlapcami,“Matovič uviedol, že chce Kollárovi veriť, aby skorumpovaní ľudia na svoje skutky doplatili. Líder OĽaNO poznamenal, že sám mal pochybnosti, či Pčolinského kauza stojí na faktoch. Podľa neho by pomohlo, keby o tom rozhodol súd. „V ten istý deň oslobodiť aj Haščáka a Arpáša nepomohlo veci,“ podotkol Matovič.