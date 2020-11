Sudcovia najvyššieho súdu nedostanú odmeny, Šikuta hovorí o nevyhnutnom kroku

Odmeňovali sa vyvolení a trestali nepohodlní

Akcia Víchrica

9.11.2020 - Predseda Najvyššieho súdu SR (NS SR) Ján Šikuta sa rozhodol neudeliť odmeny sudcom tohto súdu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.„Vraciam sa tak k myšlienke, s ktorou som pracoval už ako začínajúci sudca, a teda, ak by som konal inak, išiel by som proti svojmu presvedčeniu. Tento krok je podľa môjho názoru nevyhnutný aj s ohľadom na súčasnú, nielen ekonomicky zložitú, celospoločenskú situáciu,“ uviedol Šikuta.Predseda najvyššieho súdu v tejto súvislosti pripomenul časy, keď sa „odmeňovali vyvolení a trestali nepohodlní“. „To všetko v nás, ale aj vo verejnosti zanechalo pocit, že odmeny boli nástrojom vnútornej korupcie a elitárstva. Otvorene sa priznávam, že moje rozhodnutie umocnila aj aktuálna situácia v justícii, keď sú sudcovia aj Najvyššieho súdu SR obvinení zo závažných trestných činov, bolo by však chybou, ak by sa neudelenie odmien vnímalo ako trest za týchto kolegov,“ skonštatoval.Šikuta zároveň zdôraznil, že verí, že v súdnictve, ako aj na NS SR, je väčšina morálne pevných sudcov s hlbokým etickým ukotvením. „A práve z tohto môjho presvedčenia dúfam v pochopenie tohto rozhodnutia,“ dodal.V rámci akcie Víchrica vzniesla polícia obvinenie aj sudcovi Najvyššieho súdu SR Jozefovi K. Bývalá podpredsedníčka NS SR Jarmila U. je zase stíhaná väzobne.