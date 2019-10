Sudcovia OS v Prešove vyzývajú kolegov na prerušenie výkonu funkcie

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 23. októbra (TASR) – Sudcovia Okresného súdu (OS) v Prešove sa dištancujú od akéhokoľvek konania nesúceho znaky korupcie či zasahovania do nezávislosti a nestrannosti sudcov. Uviedli to vo svojom stredajšom vyhlásení. TASR ho poskytla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.uvádzajú vo svojom vyhlásení.Rešpektujúc princíp prezumpcie neviny, vyzývajú dotknutých sudcov, aby do vyšetrenia mimoriadne závažných podozrení požiadali o prerušenie výkonu funkcie sudcu.tvrdia sudcovia.Koncom augusta polícia zaistila mobilné telefóny viacerým sudcom vrátane bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej.