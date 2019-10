Taliansko predĺžilo termín na podanie záväzných ponúk na kúpu Alitalie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 23. októbra (TASR) - Talianska vláda predĺžila termín na podanie záväzných ponúk na kúpu problémových aerolínií Alitalia do 21. novembra. V stredu to uviedlo talianske ministerstvo priemyslu. Vláda tak chce dať záujemcom viac času na predloženie ponuky.Pôvodný termín vypršal 15. októbra bez dohody medzi potenciálnymi záchrancami, medzi ktorými sú štátna železničná skupina Ferrovie dello Stato (FS), americká letecká spoločnosť Delta Air Lines a infraštruktúrny koncern Atlantia.Ministerstvo priemyslu požiadalo správcov Alitalie, aby sa priamo zapojili do rozhovorov s potenciálnymi záujemcami a aby každý deň dostávali správy o pokroku pri rokovaniach. Dva zdroje oboznámené so záležitosťou minulý týždeň uviedli, že zapojiť by sa mohla aj nemecká Lufthansa.Vláda chce pokračovať v dialógu so záujemcami. Atlantia aj štátne železnice FS minulý týždeň uviedli, že naďalej majú záujem o Alitaliu, ak bude do aerolínií ako strategický partner ochotná investovať aj nejaká popredná letecká spoločnosť. Americká Delta Air Lines aj nemecká Lufthansa síce signalizovali záujem, ale doteraz nepodali ponuku.Nie je vylúčené, že vláda bude nútená poskytnúť Alitalii ďalší preklenovací úver vo výške 350 miliónov eur, aby spoločnosti umožnila udržať sa nad vodou, kým nájde kupca. Aerolínie zamestnávajú približne 11 000 ľudí a od roku 2017 lietajú vďaka preklenovaciemu úveru od štátu vo výške 900 miliónov eur. Podľa médií taliansky štát za 45 rokov nalial do Alitalie viac ako 9 miliárd eur.