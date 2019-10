Sudcovská rada OS Bratislava II sa od korupčného konania dištancuje

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 30. októbra (TASR) - Podozrenia z korupcie sudcov, zasahovania do nezávislosti sudcov považuje Sudcovská rada Okresného súdu (OS) Bratislava II za nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu a od takéhoto konania sa jednoznačne dištancuje. Uvádza sa to v stanovisku Sudcovskej rady OS Bratislava II, ktoré v stredu poskytol TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.uvádza sa v stanovisku.Sudcovská rada OS Bratislava II považuje za nevyhnutné zákonným spôsobom vyvodiť zodpovednosť voči jednotlivým sudcom, ktorí pri výkone svojej funkcie mali postupovať v hrubom rozpore s etickým kódexom sudcu a nevnímať zlyhanie jednotlivcov ako zlyhanie celého systému justície.Podobné stanovisko zaujala v stredu aj Sudcovská rada KS v Bratislave. Na základe medializovaných informácií komunikácie sudcov Okresného súdu Bratislava I a Bratislava III, ako aj KS v Bratislave s obžalovaným podnikateľom Marianom K. bol im buď prerušený po disciplinárnych návrhoch výkon funkcie sudcu, alebo sami o to požiadali.