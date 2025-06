Sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu sa zastala sudcu Cisárika

Odborná a vecná kritika

Politický cieľ opozície

3.6.2025 (SITA.sk) - Sudcovská rada pri Špecializovanom trestnom súde sa dôrazne ohradzuje voči verejným vyjadreniam reprezentantov výkonnej či zákonodarnej moci, ktoré mali a majú charakter zastrašujúcich a znevažujúcich výrokov, a ktoré sú opakovane a so stupňujúcou sa intenzitou mierené na konkrétne sudkyne a sudcov ŠTS v súvislosti s ich rozhodovacou činnosťou.Naposledy voči sudcovi Milanovi Cisarikovi . Vyplýva to z uznesenia, ktoré sudcovská rada prijala jednomyseľne. Podľa uznesenia rada považuje za neprijateľné osobné, verejné či neverejné útoky na sudcov ako verejných činiteľov zo strany akýchkoľvek subjektov, vrátane účastníkov konania, ich zástupcov, verejnosti či médií.„Sudcovská rada pri Špecializovanom trestnom súde rešpektuje a oceňuje odbornú a vecnú kritiku súdnych rozhodnutí. Zásadne však odmieta, aby boli hranice takejto vecnej kritiky hrubo prekračované,“ uviedli sudcovia.Predseda vlády Robert Fico ešte minulý týždeň uviedol, že rozhodnutie sudcu Milana Cisárika uznať za vinného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vyvoláva otázku, či nemalo poslúžiť politickým cieľom opozície a poškodiť vládne strany.„Aj študent právnickej fakulty musí vidieť v odsudzujúcom rozsudku fatálne nezmysly. Ak sledujeme frenetický potlesk protivládnych médií a opozície, nemôžem sa zbaviť pocitu, že je oprávnené pozrieť sa na prípadné podozrenie sudcu zo spáchania viacerých trestných činov, a na to, čomu malo odsúdenie v skutočnosti poslúžiť,“ dodal Fico s tým, že by očakával, že strana Hlas-SD sa o to postará podaním trestného oznámenia.Cisárik uznal Kažimíra z vinného z podplácania a uložil mu peňažný trest 200-tisíc eur. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.