Sudkyňa A. Haitová odmieta, že by pred komisiou Súdnej rady klamala

Bratislava 17. decembra (TASR) - Sudkyňa Krajského súdu (KS) Bratislava Andrea Haitová odmieta, že by pred osobitnou komisiou Súdnej rady SR klamala o svojej komunikácii cez aplikáciu Threema. Podľa vlastných slov sa vyjadrovala o vymazávaní údajov z mobilu bezprostredne pred jeho odovzdaním. Uviedla to v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca KS Bratislava Pavol Adamčiak.Haitová pripomenula, že pred komisiou povedala, že mala zhruba ročný mobil.skonštatovala.Sudkyňa podľa vlastných slov nevidí nič neobvyklé na tom, že si z mobilu vymazávala neaktuálne kontakty a správy, a iné veci zo. Ide podľa nej o nedorozumenie, respektíve zlé pochopenie položenej otázky z jej strany.Predsedníčka osobitnej komisie Súdnej rady Elena Berthotyová na pondelkovom (16. 12.) zasadnutí Súdnej rady uviedla, že Haitová klamala o tom, že si z mobilnej aplikácie Threema nevymazala žiadne kontakty ani konverzácie. Berthotyová sa odvolala na informácie, ktoré jej poskytla Národná kriminálna agentúra (NAKA). V Haitovej mobile sa podľa posudku nachádzala aplikácia Threema, v rámci ktorej bolo uložených 134 kontaktov, z toho 17 bolo zmazaných, a 20 konverzácií, z toho 17 bolo zmazaných.Na základe tejto skutočnosti odporučili komisia aj členovia rady predsedníčke Súdnej rady Lenke Praženkovej iniciovať disciplinárne stíhanie voči Haitovej. Praženková uviedla, že sa podrobne oboznámi so správou komisie, zisťovať chce práve okolnosti toho, kedy došlo k vymazaniu údajov v Haitovej mobile.