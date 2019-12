V kauze zmenky Threemu obhajoba čítať nebude, súdu sa to nepáči

Obžalovaný Marian K. (druhý vpravo) a jeho advokát Michal Mandzák sedia na hlavnom pojednávaní vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 16. decembra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pezinok 17. decembra (TASR) – Obhajoba obvinených Mariana K. a Pavla R. v kauze falšovania zmeniek TV Markíza prepisy z Threemy v utorok čítať nebude. Chce to robiť s pribratím znalca, ktorý bol v minulosti trestne stíhaný za predloženie nepravdivého znaleckého posudku. Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu Emil Klemanič jej tento postup vytkol vzhľadom na to, že v pondelok (16. 12.) oznámila, že bude Threemu čítať.povedal Klemanič, ktorý narážal na tvrdenie obhajoby v pondelok. Čítanie z jej strany malo dokázať, že existuje dvojaký prepis komunikácie z Threemy, ktorým celé pojednávanie spochybňuje.Keď malo prísť na čítanie, tak dal obhajca Marek Para procesný návrh na pribratie znalca z oblasti informačných technológií Eduarda Jenča. Ten bol podľa Denníka N v minulosti trestne stíhaný za predloženie nepravdivého znaleckého posudku. Jeho obvinenie neskôr príkazom zrušil vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka.Na utorkovom pojednávacom dni obhajoba opätovne čítala listiny. Snažila sa nimi opätovne dokázať aj to, že mala byť licencia Markízy v minulosti ohrozená.Obžalovaný Pavol R. na pojednávanie znova neprišiel, v pondelok sa sťažoval na bolesti a zotrval na pojednávaní iba necelú hodinu.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.