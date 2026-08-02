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02. augusta 2026
Sudkyňa z kauzy Búrka sa opäť postaví pred súd, prokuratúra sa odvolala proti jej oslobodeniu
Obžaloba súvisí s kauzou Búrka. Odvolací Krajský súd v Bratislave sa v septembri pozrie na prípad sudkyne Angely B., ...
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2.8.2026 (SITA.sk) - Obžaloba súvisí s kauzou Búrka.
Odvolací Krajský súd v Bratislave sa v septembri pozrie na prípad sudkyne Angely B., figurujúcej v kauze Búrka. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Sudkyňu bývalého Mestského súdu Bratislava III obžalovali z trestného činu zasahovania do nezávislosti súdu, Mestský súd Bratislava I ju však v marci 2025 oslobodil s tým, že skutok nie je trestným činom. Voči rozhodnutiu sa vtedy odvolala prokuratúra.
Sudkyňu v rámci kauzy Búrka orgány činné v trestnom konaní vinili z toho, že v roku 2017 požiadala sudcu Vladimíra Sklenku, aby v rámci konkrétneho konania vymenil správcu konkurznej podstaty. Sklenka, ktorý vystupuje vo viacerých prípadoch ako takzvaný kajúcnik, podľa denníka Sme situáciu opísal tak, že keď na prvotnú žiadosť Angely B. nereagoval, začala za ním chodiť opakovane a naliehala na neho so slovami, že je potrebné vtedajšieho správcu „odstaviť“ a „dať tam“ konkrétnu inú spoločnosť, ktorú kolegovi odporučila. „Sklenka jej nevyhovel ani po týchto opakovaných žiadostiach,“ napísal denník Sme.
Zdroj: SITA.sk - Sudkyňa z kauzy Búrka sa opäť postaví pred súd, prokuratúra sa odvolala proti jej oslobodeniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Odvolací Krajský súd v Bratislave sa v septembri pozrie na prípad sudkyne Angely B., figurujúcej v kauze Búrka. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Sudkyňu bývalého Mestského súdu Bratislava III obžalovali z trestného činu zasahovania do nezávislosti súdu, Mestský súd Bratislava I ju však v marci 2025 oslobodil s tým, že skutok nie je trestným činom. Voči rozhodnutiu sa vtedy odvolala prokuratúra.
Sudkyňu v rámci kauzy Búrka orgány činné v trestnom konaní vinili z toho, že v roku 2017 požiadala sudcu Vladimíra Sklenku, aby v rámci konkrétneho konania vymenil správcu konkurznej podstaty. Sklenka, ktorý vystupuje vo viacerých prípadoch ako takzvaný kajúcnik, podľa denníka Sme situáciu opísal tak, že keď na prvotnú žiadosť Angely B. nereagoval, začala za ním chodiť opakovane a naliehala na neho so slovami, že je potrebné vtedajšieho správcu „odstaviť“ a „dať tam“ konkrétnu inú spoločnosť, ktorú kolegovi odporučila. „Sklenka jej nevyhovel ani po týchto opakovaných žiadostiach,“ napísal denník Sme.
Zdroj: SITA.sk - Sudkyňa z kauzy Búrka sa opäť postaví pred súd, prokuratúra sa odvolala proti jej oslobodeniu © SITA Všetky práva vyhradené.
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