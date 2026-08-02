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02. augusta 2026
Tragédia na ceste pri Rožňave. Vodič počas predchádzania zrazil chodca, ten neprežil – FOTO
Podľa doterajších zistení vodič osobného auta zrazil chodca počas predchádzania. Život chodca si vyžiadala
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2.8.2026 (SITA.sk) - Podľa doterajších zistení vodič osobného auta zrazil chodca počas predchádzania.
Život chodca si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v sobotu 1. augusta na ceste medzi obcami Gemerská Poloma a Betliar v okrese Rožňava. Ako na sociálnej sieti informovala košická polícia, podľa doterajších zistení vodič osobného auta zrazil chodca počas predchádzania. Privolaná záchranná zdravotná služba následne na mieste skonštatovala jeho úmrtie.
„Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia na ceste pri Rožňave. Vodič počas predchádzania zrazil chodca, ten neprežil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Život chodca si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v sobotu 1. augusta na ceste medzi obcami Gemerská Poloma a Betliar v okrese Rožňava. Ako na sociálnej sieti informovala košická polícia, podľa doterajších zistení vodič osobného auta zrazil chodca počas predchádzania. Privolaná záchranná zdravotná služba následne na mieste skonštatovala jeho úmrtie.
„Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia na ceste pri Rožňave. Vodič počas predchádzania zrazil chodca, ten neprežil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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