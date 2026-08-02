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02. augusta 2026

Tragédia na ceste pri Rožňave. Vodič počas predchádzania zrazil chodca, ten neprežil – FOTO


Tagy: Chodec Dopravná nehoda Košická polícia Zrazený chodec

Podľa doterajších zistení vodič osobného auta zrazil chodca počas predchádzania. Život chodca si vyžiadala



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policia paska 2.8.2026 (SITA.sk) - Podľa doterajších zistení vodič osobného auta zrazil chodca počas predchádzania.


Život chodca si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v sobotu 1. augusta na ceste medzi obcami Gemerská Poloma a Betliar v okrese Rožňava. Ako na sociálnej sieti informovala košická polícia, podľa doterajších zistení vodič osobného auta zrazil chodca počas predchádzania. Privolaná záchranná zdravotná služba následne na mieste skonštatovala jeho úmrtie.

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„Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia na ceste pri Rožňave. Vodič počas predchádzania zrazil chodca, ten neprežil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chodec Dopravná nehoda Košická polícia Zrazený chodec
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