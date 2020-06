Súdna rada bude o odvolaní predsedníčky Lenky Praženkovej rozhodovať koncom júna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.6.2020 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR by 29. júna mala rokovať o návrhu jej šiestich členov na odvolanie predsedníčky Lenky Praženkovej . Rada o tom informuje na svojej internetovej stránke.Pod uvedený návrh sa podpísali Katarína Javorčíková Dôvodom návrhu je podľa šestice členov rady to, že Praženková opakovane porušovala svoje povinnosti. Podľa navrhovateľov napríklad neprijala opatrenia, ktoré by viedli k zvýšeniu dôvery v súdnictvo medzi verejnosťou.Praženkovej tiež navrhovatelia jej odvolania vyčítajú, že aktuálne väzobne stíhanú Moniku Jankovskú navrhla na ústavnú sudkyňu a tiež to, že váhala s iniciovaním disciplinárnych konaní voči sudcom, pri ktorých vyvstali rôzne podozrenia z nezákonnej činnosti.Praženková je na čele Súdnej rady SR od roku 2017.